Jane Alexander, dopo Elisa di Rivombrosa e il Gf è ridotta così: cosa fa per campare

La bellissima attrice, vera e propria star di Elisa Di Rivombrosa, fuori dalla TV. Che cosa fa oggi per campare.

È indubbiamente una donna bellissima, nonché dotata di un fascino magnetico e di un’eleganza fuori dal comune Jane Alexander. Attrice sopraffina dal fisico statuario, si è fatta apprezzare ad ampio raggio sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori grazie al suo accattivante personaggio della contessa Lucrezia nella serie TV Elisa Di Rivombrosa.

Innamorata del conte Fabrizio Ristori, interpretato da Alessandro Preziosi, ha fatto la guerra alla splendida Elisa, che aveva il volto della straordinaria Vittoria Puccini. Ne ha davvero combinate di tutti i colori, ma il suo è stato comunque uno dei personaggi più ben riusciti ed apprezzati della fiction, che ancora oggi, a distanza di tempo, possiede un gradissimo zoccolo duro di estimatori.

Non per nulla sovente viene replicata in televisione, sulle reti Mediaset, che l’hanno trasmessa in esclusiva anni fa. Sono anche disponibili dvd. Jane in passato ha partecipato poi al GF Vip. Tuttavia, come ha poi in seguito rivelato lei in un’intervista al Correre Delle Sera, pare che non sia stata questa la scelta che l’abbia portata a nuovi successi.

La sua vita dopo la TV

In ogni caso, da allora lei è praticamente scomparsa dal Piccolo Schermo, salvo per qualche ospitata nei salotti TV, che pullulano come funghi praticamente ovunque. Tra l’altro, all’interno della Casa più spiata d’Italia, lei decise di lasciare il suo fidanzato che l’aveva chiesta in moglie, per iniziare una relazione con il giovane Elia Fongaro.

La loro storia finì ben presto, una volta che entrambi uscirono dal gioco. Successivamente si è riavvicinata allo storico compagno Gianmarco, come ha rivelato lei stessa al settimanale DiPiù. La Alexander, nonostante sia un’immensa artista e molto stimata dal grande pubblico, è pian pian piano sempre più uscita di scena, soprattutto dalla televisione. Sapete di che cosa si occupa ora?

Il ritorno a una grande passione

Non ha affatto abbandonato il mondo dello spettacolo, né tantomeno la recitazione, che è il suo più grande amore. L’attrice sta infatti lavorando sodo a Teatro, che è la più grande palestra per ogni artista che si rispetti. Qui ha condiviso la scena con la meravigliosa Patrizia Pellegrino ne La Venexiana, in cartellone in primavera al Teatro Manzoni di Milano.

Jane tuttavia continua ad ammaliare i suoi numerosi estimatori sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Lo fa sia con fotografie di scena, che con posati veri e propri, oltre che con semplici selfie, dove appare senza un filo di trucco e talora appena sveglia al mattino. In ogni caso lei è sempre e comunque un autentico incanto di donna.