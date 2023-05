Ignazio Moser, le ha dovuto dire addio: il dolore ha spezzato in due il suo cuore

Purtroppo Ignazio Moser ha dovuto affrontare ciò che non avrebbe mai voluto che accadesse. Ha dovuto salutare un pezzo importante della sua vita.

Ignazio Moser si è fatto conoscere dagli italiani partecipando all’edizione del Grande Fratello Vip 2 vinta da Daniele Bossari. In quel periodo nella casa c’era anche Cecilia Rodriguez con il fratello Jeremias, con il quale è entrato in coppia. Lei era fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Del Monte, ma pian piano si è avvicinata a Ignazio.

La situazione ha spinto Francesco a chiedere un confronto con Cecilia che non è andato come sperava. Gli ha detto di andare per la sua strada perché era giunta l’ora di dirsi addio. Dopo qualche settimana si è lasciata andare tra le braccia di Ignazio. In quella edizione sbocciò l’amore anche fra Ivana Mrazova e Luca Onestini, ma si sono lasciati. Ignazio e Cecilia, invece, sono ancora una coppia affiatata.

Ignazio poi si è rimesso in gioco a L’Isola dei famosi in un secondo momento, però è riuscito ad arrivare in finale. Per l’occasione Ilary Blasi non solo gli ha fatto incontrare Cecilia, ma ha creato l’atmosfera giusta per farle la proposta di matrimonio. Il ragazzo non ha voluto approfittare, dato che l’avrebbe voluto fare lontano dalle telecamere.

Purtroppo qualche mese fa sono finiti al centro del gossip per una crisi. Per fortuna hanno superato alla grande e ora si prospetta un futuro roseo per la coppia. Tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi, eppure una lacrima ha sfiorato il viso di Moser da qualche ora.

Un addio inaspettato per Ignazio Moser

Tempo fa i fan si preoccuparono della coppia perché Cecilia in una Instagram story non aveva l’anello di fidanzamento al dito. Come se non bastasse sui social si diceva che lui avesse fatto le valigie per trasferirsi a casa di un amico. Cecilia lo avrebbe cacciato, ma terzi sono intervenuti per chiarire le cose.

E’ stato riferito che come ogni coppia hanno avuto dei litigi, di conseguenza si sono presi del tempo per razionalizzare e mettere da parte ogni tipo di rancore. Alla fine l’amore ha trionfato e a breve potremo vedere Cecilia in abito da sposa. Sicuramente in queste ore starà accanto alla sua metà per un addio del tutto inaspettato.

“Tina ha raggiunto Tom”

Ignazio e Cecilia amano gli animali e lo conferma il fatto che condividono la casa con dei dolcissimi pelosetti Ercole e Aspirina. Nella Instagram story di lui si vede una bambina con una cagnolina e sembra proprio che sia lei, Tina, a essere andata via.

Ora starà facendo compagnia tra le nuvole a Tom, probabilmente un altro membro importante della famiglia Moser. L’amore per i nostri amici a quattro zampe è palese, quindi quando vanno via lasciano un vuoto indelebile. I fan sono accanto a lui e ai suoi familiari.