“Lo sanno tutti”: Lorenzo Amoruso distrugge Manila dopo mesi | Con chi gli ha messo le corna

L’ex calciatore Lorenzo Amoruso contro la sua celebre ex Manila Nazzaro. “Lo sanno tutti”, la rivelazione lascia interdetti. Ha parlato di “corna”.

Sono stati per moltissimi anni una bellissima coppia, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. I due hanno partecipato insieme a Temptation Island, ove hanno emozionato tantissimo i telespettatori. Sono nate anche in quel frangente varie incomprensioni che poi pian piano si sono appianate.

La loro storia non è stata sempre tutta rose e fiori a causa anche dei caratteri ben pepati di entrambi. Se inizialmente non convivevano, poi lui ha deciso di compiere il gran passo, andando a vivere nella Capitale, città dove viveva e operava l’ex Miss Italia. La loro liason è poi proseguita e pareva che tra di loro le cose andassero alla grande, tant’è che si parlava di fiori d’arancio più che imminenti.

Successivamente è arrivata la doccia gelata: le nozze non erano rimandate ma proprio annullate. Se ciò era stato deciso era dovuto al fatto che i due si erano tristemente detti addio. Della fine del loro amore nel ha parlato nel mese di marzo 2023 la bellissima Manila ai microfoni di Silvia Toffanin.

Manila non si risparmia sul suo ex

Ospite di Verissimo, l’attrice e showgirl ha aperto parecchio il rubinetto sulla sua vita privata. “Quando ho preso consapevolezza che stavo combattendo da sola che quello che avevo immaginato con Lorenzo, non si sarebbe avverato”, è stata la sua risposta alla domanda della conduttrice veneta che le chiedeva quando avesse compreso che l’idillio fosse finito.

Successivamente l’artista ha aggiunto che il loro rapporto si era ormai esaurito e che lei e Lorenzo erano divenuti due estranei in casa. Ora lei si dedica con maggior ardore al lavoro e alla sua famiglia. Tra l’altro è previsto per lei un grande ritorno in Rai. Dal canto suo Lorenzo non se ne è stato zitto e, interpellato da Biagio D’Anelli, durante una diretta Social, ha aperto il rubinetto sulla sua celebre ex.

Lorenzo parla a cuore aperto

“Dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare, si frequentava già con un altro. Ci sono le prove, Credo che a Roma lo sappiano tuti che lei si sta frequentando con uno“, ha sbottato l’ex calciatore. Successivamente, per rincarare la dose ha aggiunto: “Se ha scelto il chiodo scaccia chiodo per dimenticarmi va bene, ma che non parli più di me.”

Lorenzo ha anche parlato di tanta cattiveria da parte della sua ex e del fatto che lui abbia molto sofferto per la fine del loro amore. “Ho pianto una settimana intera e sentir dire certe cose è stato una coltellata”, ha rivelato lo sportivo. Insomma, a quanto pare i due non si sono lasciati nel migliore dei modi e per il momento i rapporti non sono molto amichevoli. I fan sperano che migliorino in futuro.