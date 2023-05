Milly Carlucci disperata, le ha provate tutte: “Faccio un appello”

Milly Carlucci, l’amatissima e stimatissima conduttrice Rai fa un accorato appello. Le ha provate tutte. Di che cosa si tratta?

Si è conclusa da circa un mese l’ultima edizione del Cantante Mascherato e già la meravigliosa Milly sta lavorando duro e a spron battuto a Ballando Con le Stelle 2023. In questi giorni è impegnatissima con il suo staff con il tour che la porterà a toccare moltissime città, per conoscere nuovi talenti danzanti.

Alcuni video dei momenti più emozionanti sono stati prontamente condivisi sulle piattaforme Social dedicate al programma danzereccio e alla stessa artista. In queste ultime ore si sta chiacchierando moltissimo riguardo a chi rivestirà il ruolo di giurato. A quanto pare dovrebbe esserci Selvaggia Lucarelli, che inizialmente era restia ad accettare nuovamente l’incarico.

Tuttavia il chiacchiericcio riguardo la sostituzione è ancora molto forte e si parla anche delle candidate in lizza, Barbara D’Urso. In ogni caso, se la giuria, decisamente temuta dai concorrenti, è molto importante, altrettanto lo sono i ballerini in gara. I telespettatori, soprattutto quelli più affezionati dello show di Rai Uno, cominciano a mormorare sul Web le possibili opzioni in merito.

Il sogno di Milly per Ballando

Milly, nel corso degli anni, ci ha insegnato che nulla è impossibile. Non per nulla è riuscita a portare sulla pista, sia in qualità di concorrenti che di ballerini per una notte, nomi conosciuti a livello pure internazionale, che hanno molto emozionato i suoi estimatori. Insomma, i colpi di scena e le grandi sorprese sono praticamente di casa a Ballando Con le Stelle.

Tra l’altro la trasmissione ha anche messo in luce il fatto che è davvero aperta a tutti i vip, da quelli che operano da tantissimo tempo nel vasto mondo dello spettacolo, a quelli meno conosciuti, così come ai campioni attuali e passati dello sport. Ora la conduttrice, vera punta di diamante dell’Azienda di Viale Mazzini, ha lanciato un accorato appello. Le sue parole che hanno molto colpito i fan.

Milly vuole lei

Intervistata dall’Eco Di Bergamo, Milly ha svelato che sogna da tempo di avere all’interno del suo programma danzereccio una grande sportiva bergamasca, in particolare un’autentica campionessa dello sci. Il massimo sarebbe riuscire ad averla come concorrente, ma lei si accontenterebbe anche di riuscire a vederla danzare in pista solo per una serata. Stiamo parlando della splendida Sofia Goggia.

“Sarebbe un grande sogno, ma è in carriera e a ottobre inizia la stagione sciistica e si deve allenare. Però potrebbe venire a fare la ballerina per una notte. Devo dire che sarebbe già fantastico riuscire ad averla per una sera e faccio un appello perché partecipi“, ha svelato Milly. Speriamo che questa sia la volta buona, dal momento che la Goggia ha già rifiutato lo scorso anno tale invito.