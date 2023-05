Helena Prestes, nel suo cuore c’è solo lei: prima di partire per l’Isola lo ha confessato

È finalmente partita più di un mese fa ormai la nuova e assai attesa edizione dell’Isola Dei Famosi. Una delle naufraghe, uscita da poco dal gioco, la bellissima Helena Prestes, a ruota libera. Chi c’è davvero nel suo cuore.

Tra le più interessanti partecipanti alla nuova edizione del reality vi è certamente da annoverare Helena Prestes. Classe 1990, era pronta a far girare la testa a tutti i naufraghi. Ad attirare l’artista in questa nuova avventura professionale, come ha lei stessa candidamente confessato durante una chiacchierata a cuore aperto per TV Sorrisi E Canzoni, è stato il suo innato amore per la natura.

In particolare lei ama il mare gli scenari naturali e selvaggi. Non ha poi nemmeno nascosto, in nome della sua schiettezza, che se aveva deciso di intraprendere il viaggio a Honduras era anche in vista del succulento montepremi finale. Tuttavia non sarà mai suo visto che è stata già eliminata dal reality. In passato ha vissuto un’intensa storia d’amore che ricorda ancora oggi.

Nel parlare di ciò ha raccontato delle sue esperienze in campeggio con il suo storico ex fidanzato. Tra una confidenza e l’altra ha però ironizzato che in quella situazione era sempre presente l’accendino per accendere il fuoco, nonché del cibo. Cose, queste ultime, che non sono presenti nella palapa e che lei ha dovuto pertanto procurarsi da sola.

Le prospettive di Helena

Helena pensava in grande e sognava dunque di essere lei la vincitrice dell’edizione 2023, come ha rivelato la stessa. Se fosse riuscita a vincere, avrebbe potuto realizzare un suo sogno personale. Quale? Si tratta del trasferimento della sorella qui in Italia e dell’acquisto di una bella casa per entrambe in cui vivere.

Ora in molti stanno anche chiedendosi se, ora come ora, il cuore della Prestes sia occupato e in tal caso da chi. Chi sarebbe dunque il possibile fortunato? Lei nel corso della famosa intervista, realizzata ben prima della sua partenza in Honduras, ha parlato della sorella, ma possibile che non ci sia accanto a lei un uomo capace di farle battere forte il cuore?

La donna ha preso molto sul serio il suo impegno

A quanto pare la donna non è al momento fidanzata. Inoltre aveva rivelato nel corso della sua chiacchierata a cuore aperto con il settimanale che al suo rientro a casa ci sarebbe stato ad aspettarla, oltre che i suoi amici del cuore, quali Carlo, Dominique e Marianne, anche un altro essere vivente per lei unico e speciale che ama alla follia. Si tratta della sua adorata e bellissima cagnolina Amy.

Helena ha poi scherzato sul fatto che certamente ciò che le sarebbe mancato di più a livello di abitudini in Honduras sarebbero stati la pasta e il pane, dei quali lei ne è ghiotta. In ogni caso lei si era duramente preparata per affrontare questa nuova sfida, sia a livello fisico che psicologico, prendendola sin da subito molto sul serio. Peccato che non sia andata come sperava.