Veronica Gentili, avete capito chi sono i genitori? Loro sì che sono famosissimi

Sapete chi sono i genitori di Veronica Gentili? Loro sì che sono famosissimi, ancora di più della figlia, la quale ha appreso molto da loro, d’altronde buon sangue non mente! La nota conduttrice, dovrà digerire una notizia spiacevole che ha avuto in merito alla sua carriera. Non la rivedremo più?

Veronica Gentili, non è solo la nota conduttrice Mediaset, ma è anche una giornalista e un’attrice italiana, nata a Roma nel 1982. Famosa principalmente per aver condotto diversi programmi televisivi con una tenacia e una grinta lodevole, come l’attuale Controcorrente o Dalla vostra parte, L’aria che tira e così via. La Gentili però è ricordata anche per le sue doti recitative in Don Matteo, Il commissario Rex, Provaci ancora Prof, Come te nessuno mai e così via.

L’addio doloroso di Veronica Gentili

Veronica Gentili è in lutto, ha ricevuto una notizia molto dolorosa, una persona che lei stimava molto, dopo una lunga malattia è venuta tragicamente a mancare. Stiamo parlando della giornalista Maria Giovanna Maglie, la quale ha lavorato per diversi anni, “fianco a fianco” con la Gentili. Come ha sempre dichiarato la conduttrice, nonostante potesse non essere d’accordo con le idee della Maglie, l’ha sempre rispettata e tenuta in grande considerazione.

Ecco che cosa ha dichiarato Veronica Gentili: “Ospiti così ne esistono pochi, lo dico con cognizione di causa, prescindo dai partiti, dalla provenienza politica e dall’orientamento. Maria Giovanna sapeva fare televisione, aveva i tempi, era in grado di far arrivare il suo punto di vista, pur utilizzando dei concetti articolati, riusciva ad essere terrena, puntuale, ma anche ficcante…”.

I genitori di Veronica Gentili

Sapete chi sono i genitori di Veronica Gentili? Loro sono famosissimi e sicuramente ne avrete parlato, in quanto il padre, Giuseppe Gentili è un famoso avvocato nonché ex dirigente Rai, mentre sua mamma Netta Vespignani, è la famosa pittrice, mercante d’arte e gallerista, venuta a mancare purtroppo nel 2021.

Come ha dichiarato la Gentili, dalla mamma ha ereditato la passione dell’arte, mentre dal papà la voglia di studiare, il quale fin da quando lei era ragazzina l’ha sempre esortata a impegnarsi nello studio e nella lettura.

Speriamo che la forza che gli hanno trasmesso i genitori, l’aiuteranno a digerire la notizia delle ultime ore che ha appena ricevuto, cioè per il momento la Gentili ha ricevuto lo stop da Mediaset. Non si sa se sarà una decisione definitiva o meno, ma per il momento Veronica e il suo Controcorrente sono stati mandati in pensione a favore di Zona Bianca di Giuseppe Brindisi. Come l’avrà presa la conduttrice?