Noemi Bocchi, sperava in una vita felice: Totti ha deciso già di abbandonare per tornare dai figli

Grandissima e viva delusione per la bellissima Noemi Bocchi. L’ex Capitano della Roma ha già fatto dietrofront. Il racconto dei fatti.

Ha già fatto molto scalpore la comunicazione ufficiale la fine del lungo matrimonio di Francesco Totti con Ilary Blasi. Tuttavia se così è stato era perché lui aveva già iniziato a quanto pare una relazione con un’altra bellissima donna. Stiamo chiaramente parlando di Noemi Bocchi.

Tra l’altro prima del triste annuncio, la donna era già stata pizzicata allo stadio vicina all’ex calciatore. Già lì erano iniziati dei pettegolezzi che li volevano frequentanti. La moglie Ilary Blasi aveva smentito ogni cosa in un’ospitata dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo. Poco dopo è arrivata la dolorosa notizia: l’amore era finito e si parlava sia di separazione che di divorzio.

Se ora la conduttrice dell’Isola Dei Famosi sta vivendo un momento davvero magico non solo dal punto di vista professionale, ma anche personale per via della presenza dell’imprenditore tedesco Bastian Muller, pare che ci siano dei problemi formatisi all’interno della coppia composta da Francesco e Noemi.

Il desiderio di Francesco

Poco prima del Natale del 2022 i due hanno iniziato a vivere nella loro nuova casa, sita nella Capitale. Si tratta di un attico da Mille E Una Notte. Ora pare che questo loro nido d’amore non sarà ben presto più tale per loro. In che senso? La sezione Roma del quotidiano La Repubblica, ci fa sapere che l’ex Capitano della Magica non ne vorrebbe più sapere di abitare lì.

Così in accordo con la sua dolce metà, sta cercando casa altrove. Chiaramente poi si stanno organizzando per liberare il super attico che avevano affittato e non comperato, a Roma Nord. La zona ove Francesco vorrebbe vivere è una che conosce molto bene, dal momento che ci ha vissuto moltissimi anni e non da solo.

La zona ideale per prendere casa secondo lui

Si tratta della Zona Eur, dove Ilary vive ancora con i loro tre figli, quali Christian, Chanel e la piccola Isabel, nella villa di famiglia che il giudice ha affidato esclusivamente a lei. Se lo sportivo ha preso tale decisione è per il preciso scopo di vivere più vicino alla propria prole, della quale sente tantissimo la mancanza.

La coppia sta cercando una casa bella grande, al fine di poter ospitare sia i figli di Francesco che di Noemi. Dunque necessita di una dimora che possieda almeno 4 camere da letto, nonché un bello spazio esterno. Dunque l’obiettivo sarebbe una villa, possibilmente circondata da tanto verde. I paparazzi sono ovviamente già in agguato.