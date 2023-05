Gene Gnocchi, vita ‘interrotta’ senza preavviso: ha perso tutto

Brutte notizie per Gene Gnocchi. Ha lasciato a bocca aperta i telespettatori di Citofonare Rai 2 di Simona Ventura e Paola Perego. Ecco cosa ha detto.

Nato a Fidenza il 1° marzo 1955, Gene Gnocchi si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli studi di Parma, ma poi dopo si è dedicato a tutt’altro. Ha esordito negli anni ottanta sul palcoscenico di Zelig di Milano e da allora è diventato una celebrità. E’ stato invitato anche nello studio del Maurizio Costanzo Show e nello stesso periodo è stato ospite al Gioco dei 9 di Raimondo Vianello.

Ha condotto Scherzi a parte con Teo Teocoli, dopodiché ha coltivato anche la passione della recitazione nell’ambito teatrale. Nel suo curriculum si possono menzionare Music Farm, Festival di Sanremo, Quelli che il calcio, La domenica sportiva e Quarta Repubblica. E’ anche autore di libri che abbracciano altri generi e non solo quello comico.

Non tutti sanno che in passato ha avuto una carriera di calciatore di Serie C. Come se non bastasse di recente è stato un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7. E’ riuscito a restare in gioco per tante settimane, in quanto ha saputo creare delle dinamiche avvincenti. A un certo punto il cerchio si è stretto, dunque i telespettatori a malincuore hanno dovuto eliminarlo.

In questi giorni è stato in collegamento con lo studio di Citofonare Rai 2 e ha avuto modo di parlare con le conduttrici su quanto sta accadendo in Emilia Romagna. Ecco le parole che hanno toccato il cuore degli italiani.

Il racconto strappalacrime di Gene Gnocchi

Ogni giorno l’Italia viene messa al corrente di come sta procedendo l’operazione di volontari ed esperti. Purtroppo l’Emilia Romagna sta facendo i conti con fango, inondazioni e frane. Per fortuna l’acqua lentamente si sta ritirando da Faenza, Forlì e Cesena. Critica è la situazione di Ravenna dove oltre 3000 edifici sono stati colpiti.

A Faenza ci sono tanti volontari già attivi sul campo mentre altri stanno ancora arrivando. Proprio lì Gnocchi ha degli affetti, dei quali ha parlato con le lacrime agli occhi. Ha menzionato anche la moglie e il suo atto eroico.

“Abbiamo avuto dei danni”

“Ho degli amici a Faenza che hanno perso tutto…Dateci una mano…Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie che ha avuto la freddezza di recuperare le bambine e portarle via. Ero a Roma, qui è arrivata la segnalazione che il quartiere vicino si stava allagando, lei ha preso le bambine e le ha portate in salvo dai nonni“.

Poi ha proseguito: “Fortunatamente l’acqua si è fermata e noi abbiamo avuto dei danni rispetto agli altri risibili. Una paura pazzesca, di fronte una cosa del genere tu sei nella condizione di dover mettere in salvo i tuoi figli”. Un racconto toccante che ha commosso tanti telespettatori, probabilmente al punto tale da indurli a dare un ulteriore contributo economico.