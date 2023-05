Rudy Zerbi pugnala alle spalle Giulia Stabile: sostituita in un batter d’occhio

Rudy Zerbi ha fatto un gesto che potrebbe indurre Giulia Stabile ad allontanarlo per sempre. Ecco cosa è successo tra i due volti amatissimi di Amici.

Rudy Zerbi da anni fa parte del talent show di Maria De Filippi in qualità di maestro di canto. Tutti sono concordi nel dire che sia obiettivo nei giudizi che dà agli allievi, anche se qualche volta ha contro i telespettatori e i colleghi. Infatti durante l’ultima edizione non sono mancati i battibecchi per pareri artistici diversi.

Anche stavolta nella fase del Serale ha fatto squadra con Alessandra Celentano, con la quale ha fatto divertire proponendo delle performance incentrate sulla carta dell’ironia. Da qualche settimana si sta parlando della sostituzione di uno dei maestri e del probabile ritorno di Lorella Cuccarini alla Rai. Per il momento si tratta solo di semplici supposizioni. Fatto sta che non sarà di certo Rudy ad andare via.

Nonostante risulti essere severo, inevitabilmente si lega agli allievi che decide di seguire nella sala prove. In due edizioni precedenti, per esempio, elogiava le doti canore di Sangiovanni andando contro Anna Pettinelli. In tanti ricorderanno le loro liti davanti alle telecamere.

Quando ha partecipato al Festival di Sanremo, con Giulia Stabile da casa faceva il tifo per lui. Di conseguenza la ballerina e il maestro hanno gettato le basi di una bella amicizia. Tuttavia nelle ultime ore lei potrebbe fare un passo indietro per un motivo preciso.

Giulia messa da parte da Rudy Zerbi

Giulia ha vinto una precedente edizione di Amici e da allora fa parte del cast in qualità di professionista. Grazie a quest’esperienza televisiva ha trovato anche l’amore. Infatti è innamoratissima di Sangiovanni, con il quale è arrivata alla finalissima del Serale. La De Filippi l’ha voluta anche in Tu si que vales, dunque i fan possono vederla di più nel piccolo schermo.

Si sta parlando di lei nelle ultime ore perché è stato pubblicato un post su Instagram che ritrae il maestro con un’altra allieva del talent show. Anche lei giovanissima e talentuosa, potrebbe prendere il suo posto nel cuore di Zerbi.

Giulia sostituita da lei?

Rudy si è mostrato in compagnia della vera scoperta di quest’edizione, ovvero Angelina Mango. I due ballano e si divertono per poi ironizzare sul loro video condiviso sui social. Anche se pare che Rudy stia più tempo con Angelina non è detto che abbia messo da parte Giulia.

Il maestro di canto ha un grande cuore, quindi c’è spazio per entrambe. Del resto è ben risaputo che dietro la maschera da duro si nasconde un uomo sensibile e affettuoso. Non stupisce il fatto di vederlo nelle vesti di un padre amorevole o di un amico complice.