Anastasia Kuzmina in lacrime: la professionista di Ballando con il cuore a pezzi | VIDEO

La professionista di Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina è letteralmente in lacrime, la donna ha il cuore a pezzi. Ha provato a resistere finché ha potuto, ma dopo un po’ non ce l’ha più fatta, il web si unisce a lei nella commozione.

Anastasia Kuzmina è in lacrime, la professionista di Ballando con le stelle, ha il cuore a pezzi, nonostante veda questi scenari tutti i giorni, non è mai preparata ad affrontare queste emozioni tutte insieme. Anche se si sforza di apparire sempre “tutta dun pezzo” per mostrare al mondo la sua professionalità, la ballerina si è lasciata andare ad un sincero pianto.

Per chi non la conoscesse, la Kuzmina è la famosa ballerina, personaggio televisivo, conduttrice ed insegnante di danza, nata a Kiev nel 1993. Tra le tante sue partecipazioni, sicuramente la più nota è quella di insegnante di danza al noto programma della Rai, Ballando con le stelle.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle?

Le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Ballando con le stelle, stanno facendo già scalpore, in quanto Milly Carlucci avrebbe confermato tutti i membri della giuria, così come apparivano nelle edizioni passate. Nonostante i rumors che vedevano la Lucarelli e altri licenziati dallo show, la realtà è ben diversa.

Selvaggia Lucarelli, ben contenta di tornare allo show Rai, si dichiara infastidita dai commenti ricevuti in questi mesi: “Ho lasciato che le voci corressero ma ho trovato fastidioso questo continuo far credere che fossi stata cacciata quando la verità è che sono stata confermata a programma in corso”.

Infine ha lanciato una precisa frecciata a Barbara D’Urso, la quale potrebbe approdare (voce non ancora confermata), allo show della Carlucci: “…Credo addirittura che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti…Bisogna fare un grande gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi con il suo ego?”

Le lacrime della Kuzmina

Anastasia Kuzmina, la professionista di Ballando con le stelle, è stata ripresa mentre in lacrime, si mostrava senza filtri con il cuore a pezzi. Ma cosa sarà mai successo, vi starete chiedendo? In pratica la ballerina, non è riuscita a trattenere le lacrime, guardando le sue giovani allieve ballare e migliorare ogni giorno che passa, grazie ai suoi preziosi consigli.

Ovviamente le bambine commosse a loro volta da quel gesto semplice ma di cuore della loro insegnante, non hanno potuto fare altro che stringerla e confortarla con un forte abbraccio di gruppo.