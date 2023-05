Che Tempo Che Fa, proprio lui al posto di Fazio: purtroppo era stato 3 anni in esilio

Secondo delle indiscrezioni che trapelano sul web Fabio Fazio potrebbe essere sostituito in Rai da uno dei cantanti più noti del mondo della musica italiana.

Tutti sono concordi nel dire che Fabio Fazio sia uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio del suo sapere intrattenere i telespettatori davanti al piccolo schermo con un’indiscussa professionalità. Per anni è stato al timone della conduzione di Che tempo che fa con Luciana Littizzetto, ma ora le cose cambieranno per entrambi.

Insieme hanno condotto anche due edizioni del Festival di Sanremo (le edizioni del 1999 e 2000) e a breve li rivedremo l’uno accanto all’altra negli studi di un’altra rete televisiva. Lui in persona nella puntata del 14 maggio 2023 ha comunicato al pubblico della Rai che ha firmato un contratto con la Warner Bros lavorando così per il canale Nove.

Fino a poco tempo fa si diceva che al suo posto ci sarebbe stato Paolo Bonolis, il quale avrebbe proposto il programma televisivo Il senso della vita. In altre occasioni è stato menzionato Massimo Giletti alla conduzione di un programma dedito all’informazione e alla cultura. Come terzo nome poi c’è quello di Nicola Porro. Tuttavia non sono ancora arrivate né conferme né smentite.

Di recente poi si è presentata un’altra ipotesi tra quelle citate. Stavolta, però, si tratterebbe di un cantante. Ospite a Rai Radio 1 in Un Giorno da Pecora ha confessato che gli piacerebbe condurre Che tempo che fa. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ecco chi vedremo al posto di Fabio Fazio

Geppi Gucciari e Giorgio Lauro hanno avuto modo di intervistare il cantautore tornato al Festival di Sanremo nel 1984 con la canzone Nuovo swing. Dopo l’incredibile successo ha pubblicato l’album Presente e a seguire ha spopolato con altri inediti. E’ stato ricercato da autrici femminili come Loredana Berté, Fiorella Mannoia e Fiordaliso.

Nel 1987 è tornato al Festival con Gianni Morandi e Umberto Tozzi con il brano Si può dare di più che ha assicurato la vittoria. Tra le sue canzoni si possono menzionare: Il portiere della notte, Ti avrò, Il primo amore non si scorda mai, Polvere, Peter Pan e tanti altri ancora. Avete capito di chi stiamo parlando? Lui è Enrico Ruggeri.

La verità di Enrico Ruggeri

“Dovrei tornare in Rai con un programma? Spero che la notizia sia attenibile, naturalmente mi piacerebbe…Purtroppo poi sono stato messo in panchina…Se mi hanno richiamato? No, ma in tre anni d’esilio ho accumulato una serie di idee interessanti”.

Poi ha proseguito: “Se mi piacerebbe andare in onda al posto di Fabio Fazio?…Cosa direi se me lo proponessero davvero? Un salotto dove c’è narrazione, si sorride e si fa cultura è il mio pane”. In poche parole nulla di certo. Ragion per cui non ci resta che attendere.