Anna Moroni, vita stravolta dopo l’addio alla TV: era il braccio destro della Clerici, oggi campa così

Anna Moroni, nuova vita dopo aver lasciato il Piccolo Schermo. Che cosa fa ora la grande amica di Antonella?

Per tantissimi anni la cuoca ci ha fatto compagnia, poco prima di pranzo, insieme alla meravigliosa conduttrice su Rai Uno. La loro complicità e stima reciproca erano più che lampanti. Le due tra l’altro, oltre a lavorare assiduamente insieme in TV, hanno dato alle stampe svariati libri di cucina.

Praticamente onnipresente sul Piccolo Schermo, la Moroni è poi letteralmente sparita, lasciando uno strascico di amarezza nei cuori dei suoi estimatori. La donna, dopo che la Clerici era stata sostituita al timone delle trasmissione La Prova Del Cuoco da Elisa Isoardi, non ha più figurato trai partecipanti della trasmissione.

A quanto pare, come ha rivelato lei stessa in un’intervista, non è più stata chiamata. Solo in seguito le è arrivata la telefonata che le chiedeva di ritornare a partecipare. Tuttavia lei avrebbe rifiutato l’offerta. Secondo molti estimatori lei si sarebbe comportata in questo modo per dimostrare una grande lealtà nel confronti di Antonella, ancora tuttora in forza alla conduzione di È Sempre Mezzogiorno.

La Moroni non ha lasciato del tutto la TV

Anna, lontana dalla TV, non ha chiaramente dimenticato il suo amore per la cucina, che la contraddistingue da sempre e la fa felice. Non per nulla sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ama dare consigli culinari ai suoi estimatori. Tuttavia per lei ora la TV è ancora un universo affine. Tant’è che ci ha operato di nuovo in tempi recenti, dopo una lunga assenza.

No, non lo ha fatto al fianco della Clerici, questo no, ma l’abbiamo trovata all’interno della trasmissione di TV2000, Avanzi Il Prossimo, condotta dal due Tinto e Fede, ovvero Nicola Prudente e Federico Quaranta. Com’è facile intuire fin dal nome, qui si consigliavano ricette da mettere in atto nelle nostre cucine che permettessero di non buttare ciò che avanzava da cene e/o pranzi precedenti.

Gli attuali impegni di Anna

Dopo questo suo ritorno, i suoi numerosi fan sperano ben presto di rivederla nuovamente al fianco di Antonella, nel corso ormai della prossima stagione televisiva 2023/2024, alla quale i Vertici Rai stanno già lavorando assiduamente e a spron battuto. Anna è molto attiva anche nel Sociale e attenta a tutto ciò che accade sia in Italia che nel mondo.

Ultimamente l’abbiamo vista impegnata per la Fondazione Umberto Veronesi, che ha festeggiato 20 anni di attività. La delegazione di Bologna è andata in gita nella meravigliosa città di Gubbio, per dare vita a una splendida cena. Le fotografie di alcuni momenti della serata sono state prontamente condivise dalla cuoca sul suo Profilo Ufficiale Instagram e lei è sempre più bella e radiosa che mai.