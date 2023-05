Soraia Ceruti dramma: ormai non ce la fai più | La speranza è finita e non resta che piangere

Soraia Ceruti sta vivendo un dramma, ormai non ce la fa più, la speranza è finita e l’influencer non sa più come andare avanti. Sta cercando di scrollarsi di dosso questo pesante fardello che si sta portando dietro da un po’.

L’ex volto noto di Uomini e Donne, Soraia Ceruti, è in pieno dramma esistenziale, sinceramente non ce la fa più, la speranza è ormai finita per lei. L’influencer non sa bene come andare avanti e sta provando a dire a tutti quello che prova ma non è facile.

Soraia Ceruti è la nota influencer, conosciuta principalmente dopo la sua partecipazione come corteggiatrice, del suo allora fidanzato, l’ex gieffino Luca Salatino. Di origine egiziane, la bella Soraia è nata a Como nel 1994, se in un primo momento aveva scelto il ruolo di impiegata come professione, in seguito ha capito che quello di influencer era migliore e sicuramente più redditizio.

Si erano tanto amati…

Tutto è iniziato con il suo arrivo in veste di corteggiatrice, per l’allora ex tronista, Luca Salatino al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dopo quel momento, Soraia Ceruti si è fatta conoscere ed è entrata prepotentemente nel mondo dello spettacolo, tant’è che è riuscita nel giro di poco tempo ad avere un numero di follower a sufficienza per potersi considerare influencer a tutti gli effetti.

Dopo un inizio idilliaco, tra Soraia e Salatino però, le cose sono precipitate e i due si sono lasciati ufficialmente, generando la devastazione nel cuore dei loro followers. Purtroppo il dating della De Filippi non sempre riesce a fare da Cupido, infatti con loro l’happy ending non ha funzionato. Il problema è sopraggiunto dopo però, in quanto i fan non hanno preso bene la loro rottura e hanno iniziato ad attaccare la Soraia la quale ha così risposto: “Arriverà il momento in cui i romperò il c***o e dirò come sono andate realmente le cose. Tempo al tempo”.

Le lacrime della Ceruti

Soraia Ceruti sta vivendo un nuovo dramma, ormai non ce la fa più da quello che abbiamo potuto vedere. In pratica, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stanca di essere attaccata dal web per la fine della storia d’amore con il suo ex, Luca Salatino. In molti l’accusano di essere stata la causa della rottura, sostenendo che la giovane influencer avrebbe tradito l’ex gieffino, anche se questa voce è stata smentita dall’interessato stesso.

Per questo l’influencer è di nuovo apparsa sui social, confidando ai suoi followers che odia la falsità, lanciando una palese frecciata verso chi l’attacca e l’accusa di mentire di sovente sulla questione. Nonostante le sue parole, dichiarate da una Soraia visibilmente distrutta, con le lacrime che le solcavano il viso, il web ancora non le crede, sostenendo che la donna abbia corteggiato Salatino solo per visibilità.