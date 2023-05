Albano, la denuncia arriva direttamente dal collega: “Mi ha copiato”

Albano, in occasione dei suoi 80 anni, arriva la terribile doccia fredda per lui, la denuncia dal collega. Non se l’aspettava nessuno.

È indubbiamente oggi uno degli artisti più apprezzati non solo dagli italiani, ma in tutto il mondo. In formissima, coi suoi 80 anni da poco compiuti, possiede tutt’ora una voce calda melodiosa e potente. Durante la sua più recente ospitata al prestigioso Festival di Sanremo ci ha incantati tutti quanti in compagnia degli amici e colleghi Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Le loro esibizioni, in qualità di special guest, sebbene il cantante di Monghidoro avesse anche svolto il ruolo di co-conduttore assieme ad Amadeus, sono state le più applaudite. Albano non è tuttavia solo un cantante molto stimato, ma anche un personaggio molto chiacchierato, per via della sua vita privata, che mai e poi mai tale riesce a restare.

Da quando ha comunicato anni fa la fine del suo matrimonio con Romina Power, il Gossip non si è più allontanato da lui. È impazzato poi quando, 4 anni fa circa, il cantante si è riunito alla sua ex moglie professionalmente parlando. I fan, soprattutto quelli della prima ora, speravano che ci potesse anche essere anche un ritorno di fiamma tra di loro, che tuttavia non c’è mai stato.

Un continua vita sotto i riflettori

Quando il chiacchiericcio però ha iniziato a farsi troppo pressante, il cantante di Cellino San Marco ha voluto fare chiarezza durante una sua ospitata a Verissimo, dove ha ribadito che, oltre ad amare profondamente Loredana Lecciso, con la quale ha anche messo al mondo altri due figli, quali Jasmine e Albano jr, ha affermato che la Power, attualmente per lui è come una sorella e niente più.

Tuttavia quando l’artista americana ha deciso di voler tornare a vivere a Cellino San Marco, dove vive tuttora Albano con la nuova famiglia, la Lecciso si è molto irritata, o almeno così hanno rivelato voci molto vicine a lei. Romina non ha comunque voluto mancare al concerto svoltosi all’Arena di Verona, per festeggiare gli 80 anni di Albano.

La polemica innescata da un collega

Qui il cantante ha voluto presenti tanti amici e colleghi, tra cui la mitica Iva Zanicchi, con la quale è apparso sempre dall’amica Silvia Toffanin, per parlare del suo concerto evento. Tuttavia c’è un altro artista che lo ha attaccato pubblicamente sui Social. Tra i tanti messaggi di auguri che Albano ha ricevuto per il suo compleanno, ha trovato anche posto un’ accusa mossa da Edoardo Vianello.

“Tanti auguri al mio amico Albano, che festeggia il compleanno con un concerto che usa lo stesso titolo di quello che ho usato io al Campidoglio! Onorato!”, ha scritto l’ex marito di Wilma Goich. A quel punto è scattata in Rete la polemica e non sono mancati altri commenti al vetriolo, come “Edoardo Vianello è arrivato prima di tutti”. Nessuna replica per ora da parte di Albano.