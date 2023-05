Renato Zero non ha una casa, ne ha due e sono una più bella dell’altra: vi lasceranno a bocca aperta entrambe

Renato Zero, ha due case bellissime che vi lasceranno a bocca aperta, in quanto sono una più particolare dell’altra. Ecco dove sono le due regge dove il grande cantante ama rilassarsi nella sua vita privata.

Il famoso cantante Renato Zero, non ha una casa ma ne ha due e sono entrambe bellissime, vi lasceranno a bocca aperta in quanto sono i classici “rifugi” che ognuno di noi vorrebbe tanto avere per rilassarsi dopo una giornata di lavoro. Conoscendo Zero e il suo amore per il “triangolo”, chissà che non ne comprerà una terza in futuro?

Renato Zero è il famoso idolo dei “Sorcini” di tutto il mondo, grazie a successi intramontabili quali Triangolo, Mi vendo, Cercami, I migliori anni della nostra vita, La favola mia e così via. Il famoso cantautore e produttore discografico, nonostante i suoi 72 anni, è ancora pieno di joie de vivre, motivo per cui non ha nessuna intenzione di dire addio al microfono e al palco.

Il dolore di Renato Zero

Renato Zero, ha da poco concluso il suo ultimo tour “Zero a Zero“, dove ha ricevuto anche le chiavi della città a Firenze in segno di omaggio dai suoi fan. Il cantante è da pochi anni diventato nonno di Virginia e Ada, nate dal suo figlio adottivo Roberto Anselmi, alle quali ha dedicato una delle sue ultime canzoni, La mia carezza.

Zero si è detto molto addolorato per via della pesante alluvione che ha colpito in questi giorni l’Emilia Romagna, dedicandogli un post social molto toccante: “Non molto tempo fa, vi ho visti sorridere sereni ai miei concerti di Bologna. Adesso, il mio cuore è addolorato, di fronte alla furia che si è abbattuta sulla vostra amata terra…Sarò assolutamente presente per significarvi il mio affetto e la mia solidarietà…”.

Le case di Renato Zero

Renato Zero non ha una casa, ma ne ha due e sono una più spettacolare dell’altra, quando saprete i dettagli rimarrete a bocca aperta. La prima casa, che sarebbe quella primaria dove il cantante risiede stabilmente, si trova nella sua adorata Roma, città natale dal quale non si è mai allontanato nel corso degli anni. Ha cambiato spesso zona questo sì, ma la provincia è sempre quella. Attualmente vive in una villa alla Camilluccia, nel Quartiere della Vittoria a Roma Nord.

In questo complesso di case, ci vivono molti altri vip come lui, come per esempio Fiorello, Milly Carlucci è così via, scelgono tutti di vivere in quella zona per la profonda tranquillità che si avverte, nonché per la bellezza del verde che li circonda. Di questa abitazione sappiamo che Zero si è circondato di ampie finestre che illuminano la sua casa e di grossi alberi che gli danno ancora più privacy verso l’esterno, per non parlare del grande patio, di una piscina, di una dependance e di innumerevoli tappeti in ogni stanza della casa.

La sua seconda casa è la residenza che Renato Zero utilizza durante le sue vacanze, si trova in Toscana, precisamente a Cala Piccola vicino a Porto Santo Stefano. Questa bellissima villa si trova a pochi passi dal mare ed è circondata da un bellissimo giardino.