“Non può ancora camminare”: Paola Caruso rompe il silenzio sul figlio | Purtroppo le cose non sono andate come sperava

Paola Caruso è tornata a parlare delle condizioni di salute del figlio. Ha finalmente rotto il silenzio e la verità è venuta a galla. Ecco le sue parole.

Non tutti sanno che Paola Caruso ha fatto la sua prima apparizione nel piccolo schermo nel programma televisivo Uomini e Donne nel 2006 in qualità di corteggiatrice del tronista Ferdinando Vitale. Tuttavia ha ottenuto la popolarità grazie ad Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nei panni della Bonas, il suo compito era distrarre i concorrenti con il suo fascino.

In un secondo momenti si è messa alla prova nel reality de L’Isola dei Famosi, nell’edizione dove tra i naufraghi c’era Simona Ventura. Poi è stata la volta di Pechino Express e La Pupa e il Secchione – Lo show. In quest’ultimo caso ha interrotto prima del previsto la sua avventura televisiva per degli scontri verbali accesi con delle colleghe. Non a caso non è mai passata inosservata per il forte temperamento.

Per quanto riguarda la vita privata Paola ha avuto un flirt con il figlio di Bonolis, Stefano, con gli ex tronisti Daniele Interrante e Lucas Peracchi e Andrea Casalino. Nel 2018 è uscita allo scoperto con Francesco Caserta, un imprenditore italiano che ha reso padre del piccolo Michele. Purtroppo non è stato riconosciuto.

Oggi è legata a Francesco Zaffagnini (ex corteggiatore di Samantha Curcio) ed è una fortuna per lei, dato che può contare sulla sua presenza in una fase di vita difficile. I fan sanno che il figlio ha dei problemi di salute che lo hanno costretto a sottoporsi a un intervento. Ecco come sta.

Paola Caruso parla a cuore aperto

Tutto è successo quando Paola e Michele si stavano godendo le meritate vacanze in Egitto. A un certo punto è stato necessario fargli fare visita medica e la somministrazione di un farmaco è stata devastante. Infatti non è riuscito più a camminare, quindi costretto a stare su una sedie a rotelle.

A Verissimo ha parlato a Silvia Toffanin di cosa sta vivendo in questo periodo e le lacrime non sono mancate. Dalla sua parte ha tanti italiani. Del resto nessuno vorrebbe vedere il proprio figlio soffrire per colpa dell’incompetenza di terzi.

Come sta il piccolo dopo l’intervento?

Sui social la Caruso ha condiviso degli scatti col figlio sorridente. In realtà non si è ripreso ancora del tutto perché ci vuole tempo per ottenere dei risultati. Si sperava che potesse subito camminare, ma la ripresa sarà più lunga del previsto.

Qualcuno pecca di pessimismo sostenendo che non potrà fare a meno della sedia a rotelle. Altri, invece, sono decisamente più ottimisti. Come andrà a finire la faccenda? Sicuramente gli interessati saranno aggiornati attraverso i social.