“Presuntuoso”: Maria De Filippi l’ha cacciato da ‘casa’ sua: la discussione è degenerata

Sembra che nella prossima edizione un amato coach di Amici non tornerà nello studio per una discussione avuta con Maria De Filippi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della triste vicenda. I fan sono increduli.

L’ultima edizione di Amici è giunta al termine con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola. La maggior parte dei telespettatori ha fatto i salti di gioia quando ha preso tra le mani la coppa della vittoria oltre ai 150 mila euro. D’altronde è sempre stato un allievo modello: educato, volenteroso, pieno d’energia e tanta voglia di apprendere.

La maestra Alessandra Celentano non ha mai nascosto il suo pensiero sul ragazzo. Ha ammesso che gli è piaciuto da quando l’ha visto la prima volta perché svolge il lavoro senza lamentarsi e con tanta curiosità mirata a perfezionare la propria tecnica.

E’ stato ospite di Verissimo di Silvia Toffanin con Isobel Kinnear, Angelina Mango e Wax nella puntata di sabato scorso. I finalisti hanno parlato del loro percorso nel talent show e di ciò che faranno ora che sono tornati alla normalità.

Mattia deve molto ai maestri che gli hanno dato la possibilità di rimettersi in gioco per la seconda volta (per colpa di un incidente in sala prove l’anno scorso fu costretto a ritirarsi a un passo dal Serale). In queste ore si sta parlando proprio dei maestri in merito a un litigio avvenuto dietro le quinte di Amici.

Maria De Filippi e la sostituzione del maestro

I maestri Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Arisa, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi non hanno deluso le aspettative del pubblico. Tuttavia si vocifera che la Cuccarini potrebbe tornare in Rai perché gli alti vertici stanno pensando a un programma televisivo fatto su misura per lei. Per ora nulla di certo.

Su Todaro, invece, si dice che al suo posto ci sarà Giuseppe Gioffré. Probabilmente si sta vociferando ciò per via di una discussione che avrebbe avuto con la padrona di casa nel pieno di una puntata. Ecco tutti i dettagli.

“Discussione particolarmente accesa”

“L’avventura di Raimondo Todaro nel ruolo di giudice ad Amici potrebbe essere arrivata al capolinea. Il ballerino avrebbe avuto una discussione particolarmente accesa con Maria De Filippi nel corso dell’ultima edizione del talent. I conseguenti malumori sarebbero alla base del mancato rinnovo per il prossimo settembre“. Queste sono le indiscrezioni che sono state divulgate sul settimanale Nuovo.

Su Instagram si può leggere ancora: “Lo giudicherebbe ‘presuntuoso, pieno di dietrologie e insinuazioni’…Milly Carlucci non ha mai smesso di avere una buona opinione di Todaro e più volte ha messo in chiaro di non essere affatto offesa per la sua scelta”. Potrebbe, quindi, tornare a Ballando con le stelle? Per scoprirlo non ci resta che attendere.