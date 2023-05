Amadeus, tradito alle spalle dal suo grande amico: “L’ho sentito al telefono e…” | Rivelazione scottante

Il mitico Ama tradito proprio da lui, uno dei suoi più cari amici. La confessione che spezza i cuori.

Oggi come oggi Amadeus è indubbiamente uno dei conduttori più apprezzati e amati dagli italiani di ogni età. Inoltre è da considerarsi, proprio come la mitica Maria De Filippi per le Reti Mediaset, una delle punte di diamante dell’Azienda di Vale Mazzini. Da anni ci fa compagnia, facendoci pure molto divertire, con il quiz show preserale I Soliti Ignoti.

Il game show è stato messo poi in standby per il ritorno di Affari Tuoi, nella sua versione più classica. Tuttavia Ama è super impegnato già da mesi anche per quanto concerne l’edizione 2024 di Sanremo, la manifestazione canora che ci invidiano in tutto il mondo. Lo sarà ancora una volta, la quinta per l’esattezza, ricoprendo il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico.

La notizia, decisamente lieta, ha riempito i cuori di gioia i suoi estimatori, ma ora per loro è arrivata una terribile doccia fredda. Un caro amico, nonché collega del mitico Sebastiani, ha rivelato che le cose non starebbero così. Essendo i due in confidenza e in amicizia da tantissimi anni, si vedono si e sentono con una certa regolarità. Ergo, la fonte potrebbe essere assai attendibile.

A parlare è un grande amico di Amadeus

In poche parole questa voce, che sta facendo tremare i cuori di tantissime persone nel nostro Paese, parlerebbe di mancata sicurezza per quel che concerne la presenza di Amadeus alla nota kermesse. Tra l’altro tale dichiarazione, decisamente forte e che è sorta come il classico fulmine a ciel sereno, è avvenuta in diretta all’interno di una trasmissione molto seguita pure in replica e in streaming.

La clip relativa è stata ben presto condivisa sui Social ed è diventata virale in un battito di ciglia. Chiaramente ora che all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini ci sono stati molti cambiamenti e che l’abbandono di uno dei suoi mitici collaboratori come Fabio Fazio è stato reso pubblico, niente appare più impossibile agli occhi dei telespettatori.

Una burla dell’ex ‘Karaoke‘

La dichiarazione è stata rilasciata da Fiorello, che è un grandissimo amico di Amadeus, con il quale ha condiviso la gavetta. Nel corso di una puntata del suo seguitissimo Viva Rai 2, il mitico showman siciliano, ha sparato, una sorta di bombetta. “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mia ha detto una cosa; “Non so se quest’anno farò Sanremo“.

Non contento, per rincarare la dose, ha poi tosto aggiunto: “M’ha detto: “Non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so” Oh, mi ha detto così! Lo so che è una bombetta ma a me piace dirle le cose, perché la gente deve sapere”. Dopo tutto ciò ci si aspettava un commento e/o un’intervento dal diretto interessato, che tuttavia non ci sono ancora stati. Intanto i fan di Ama incrociano le dita.