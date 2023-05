“Ho pensato che è finta”: Filippo Bisciglia parla di Pamela mentre è sull’isola | Altro che grande amore

Filippo Bisciglia nello studio di Verissimo ha fatto delle dichiarazioni su Pamela Camassa. Le sue parole non sono passate inosservate. Ecco cosa ha detto.

Sicuramente è un periodo florido per Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Lei adesso sta affrontando le avversità dell’isola nel reality condotto da Ilary Blasi mentre lui a breve condurrà Temptation Island. I telespettatori hanno sempre espresso la volontà di vedere entrambi più spesso in tv e ora sono stati accontentati.

Pamela ha superato brillantemente una nomination, dato che Helen Prestes ha lasciato l’isola per approdare su un’altra a insaputa del gruppo. Gli italiani la stanno apprezzando perché si mette alla prova ottenendo dei grandi risultati. Inoltre qualche utente social sostiene che senza trucco sia ancora più bella.

Il loro primo incontro è avvenuto nel 2006, però lui era fidanzato con Simona Salvemini che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello. In realtà per lei ha lasciato Flora Canto (adesso sposata con Enrico Brigano) durante l’esperienza televisiva. Con Simona le cose sono andate degenerando nell’arco di un mese.

Lei ne parlò a cuore aperto dopo l’addio: “Quando due persone condividono quello che abbiamo condiviso noi, non possono lasciarsi nel modo in cui ha lasciato me…Da un giorno all’altro sono diventata un’estranea…Sostiene di non avermi lasciata per Pamela, anche se io sostengo il contrario“. Ultimamente Filippo ha dato della finta alla dolce metà. Aria di crisi? Ecco come stanno le cose.

Filippo Bisciglia spiazza sulla sua Pamela

Simona è spesso tornata sull’argomento: “L’abbiamo conosciuta insieme durante una vacanza in montagna…Diceva che è una bella ragazza…Non ci voleva molto a capire che tra loro fosse nato qualcosa”. Poi dopo due anni uscirono alla scoperto quando lei era un concorrente de La Talpa e lui la portò via per l’eccessiva gelosia.

Sul versante sentimentale, quindi Filippo, ha fatto molto chiacchierare prima di incrociare lo sguardo della naufraga. Al settimanale Chi lui aveva detto di essersi lasciato, però poi si sono riappacificati. Sabato scorso a Verissimo si è lasciato andare in un’altra confessione.

“Mi ha colpito la sua semplicità”

“Aveva 23 anni appena compiuti ed era già bellissima. Mi ha colpito la sua semplicità. E’ una ragazza dolcissima, la prima volta che l’ho vista ho detto ‘Questa è finta’…Se è bella adesso figurati tempo fa”, ecco le parole di Filippo su Pamela che da anni sta al suo fianco.

Loro sono la dimostrazione che il vero amore trionfa sullo scorrere del tempo. Sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate e il merito è senza dubbio della complicità. Non si è affievolita nel corso degli anni, anzi è avvenuto l’esatto opposto.