Massimiliano Ossini, la gaffe in diretta a Domenica In è clamorosa e piccantissima: la Venier senza parole

Massimiliano Ossini, l’amatissimo conduttore ha compiuto una gaffe in diretta a Domenica In. La reazione della Venier.

Ancora una volta la conduttrice venta, tra le più amate dagli italiani, ha fatto centro. Fra i tanti ospiti nell’ultima puntata andata in onda di Domenica In c’era il bravo Massimiliano Ossini. Il conduttore si è svelato tra i racconti della sua vita professionale e privata. Pur essendo un uomo alquanto riservato, ha deciso di presentare ai telespettatori moglie e figli.

La sua consorte si chiama Laura Gabrielli ed è una famosissima imprenditrice del gruppo Gabrielli per l’appunto, per la cui realtà ricopre il ruolo di vicepresidente dal 2015. Lei e Massimiliano si sono conosciuti che erano poco più che ragazzini e da allora non si sono più lasciati. Si sono succeduti fidanzamento e nozze.

La coppia ha messo al mondo tre figli quali Giovanni, Melissa e Carlotta. Dei tre è il maschio quello più riservato, pensate che non possiede nemmeno un profilo Social. Carlotta, la secondogenita, è da poco diventata maggiorenne e vive nella città di Londra, dove studia al college. A differenza del fratello, è seguitissima su Instagram.

L’eclettismo di Ossini

Infine Melissa, la piccola di casa Ossini ha oggi 17 anni e vive ancora in casa con mamma e papà. È legatissima alla sua famiglia e possiede una grande passione per i viaggi. Tra le sue mete preferite in assoluto c’è New York. Massimiliano si è detto un po’ geloso delle sue figlie femmine, come ogni papà che si rispetti.

Il conduttore è dunque un vincente sotto ogni punto di vista, sia professionale che privato. Uomo affascinante, possiede un nutrito gruppo di ammiratrici, che lo seguono da tempo in TV. Tra l’altro è anche un bravissimo scrittore e ha dato alle stampe diversi testi dedicati anche all’altra sua passione, l’alpinismo. Da Zia Mara è apparso più raggiante che mai.

Una parola sbagliata al momento sbagliato

In un clima di grande serenità la gaffe è stata servita. In poche parole la lunga chiacchierata a cuore aperto con Ossini è stata interrotta da un po’ di pubblicità. Durante la pausa la Venier si è accorta che lui non avesse spento il cellulare. “Mi diceva Massimiliano che mentre eravamo in pubblicità continua a squillare, hai messo il vibratore?”, ha sottolineato Mara, senza accorgersi dello strafalcione.

L’intervistato ha fatto finta di nulla e ha cercato di minimizzare il tutto, ma poi qualcuno in studio ha fatto notare alla signora della TV l’errore. Lei l’ha presa sul ridere e ha cercato di salvare il salvabile dicendo: “Che cosa ho detto? Oddio! La vibrazione…”. Il siparietto, decisamente esilarante, è stato poi condiviso su Instagram dalla conduttrice ed è diventato in men che non si dica, virale.