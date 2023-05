Principe Harry non ha più scampo: rifiutato da tutti | Si trova senza fissa dimora

Non c’è davvero pace per il Principe Ribelle. Non solo è ancora una volta nel chiacchiericcio, ma ora rischia anche di non possedere più una fissa dimora. Il racconto dei fatti.

Ha sempre dimostrato, fin da piccolo, di possedere un carattere molto particolare, il secondogenito della compianta Lady D e di Carlo III. Sensibile più del fratello William, ha sofferto tantissimo quando la sua dorata mamma è scomparsa da questo mondo in seguito a un tragico incidente.

Lui non ha mia accettato quel che è accaduto e ne ha anche per altro nella sua autobiografia Spare. In essa ha sparato a zero su molti suoi familiari e ciò ha fatto storcere il naso anche a suo padre. Il sovrano avrebbe cercato in mille modi anche di bloccare l’uscita, senza tuttavia riuscirci.

Inoltre anche la docu-serie su Netflix, che vede protagonisti Harry e la sua affascinante consorte, non è stata affatto gradita dalla Royal Family. Tuttavia il giorno dell’incoronazione lui è stato presente. Ha vissuto la cerimonia in maniera defilata ma la sua presenza è stata comunque sia ben notata. Grande assente la moglie, che ha preferito restarsene in California coi figli e fare una gita con gli amici.

Nuovi problemi per Harry

Da tempo la coppia ha deciso di andare a vivere in America. Una scelta che non è affatto piaciuta alla Royal Family. Ai tempi la Regina Elisabetta, nonché nonna di Harry, aveva molto sofferto per l’allontanamento del nipote, che non solo aveva deciso di lasciare il Palazzo, ma anche la Nazione.

Nonostante ciò lo aveva comunque invitato, insieme alla moglie, al Giubileo di Platino. C’erano anche stati altri incontri tra di loro e ciò aveva fatto ben sperare su una riappacificazione di Harry con la famiglia in toto. Così non è stato e i rapporti sono ancora molto tesi con il fratello William e la cognata Kate. Ora il Principe è ancora nei guai. Pare che in America non lo vogliano più.

Il Principe ha ‘parlato troppo’

Il Principe non ha fatto mistero, sia tra le pagine della sua autobiografia Spare, che in alcune interviste a cuore aperto, di aver fatto uso di droghe di svariato genere. Le avrebbe assunte per affrontare i traumi e i dolori del passato. Inoltre ha dichiarato che assumere della cocaina per lui non era stato niente, solo una ragione sociale. Ha anche sostenuto che la marjuana lo aveva aiutato molto.

Queste sue dichiarazioni non sono affatto piaciute ai più. Ora l’Heritage ha chiesto alle autorità degli USA la pubblicazione del documento con il quale a Harry è stato concesso il visto d’ingresso nel Paese. La richiesta è stata fatta dal momento che tra le varie domande a cui deve rispondere una persona, per ottenere per l’appunto tale visto, c’è proprio quella relativa al possibile utilizzo di droghe.