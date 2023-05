Francesca Neri gettata nel dimenticatoio in 3 secondi: Amendola ricomincia con la giovanissima

Claudio Amendola ha archiviato per sempre la storia d’amore con Francesca Neri perché ora nella sua vita c’è un’altra donna. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Claudio Amendola è figlio dei doppiatori Ferruccio Amendola e Rita Savagnone. All’inizio ha lavorato come commesso, ma poi ha deciso di dedicarsi alla recitazione. Il primo ruolo l’ha ottenuto a 19 anni nella miniserie Storia d’amore e d’amicizia del 1982. Nel 1986 ha avuto la possibilità di lavorare con Jerry Calà e Isabella Ferrari in Professione vacanze.

Successivamente è aumentato il suo successo con il personaggio di Er Monnezza nel film scritto da Carlo Vanzina del 2005.A seguire ha aggiunto nel curriculum Fratello e sorello di Sergio Citti, Viaggio in Italia – Una favola vera di Luca Miniero, Tutti per Bruno, Suburra, I Cesaroni e tanti altri ancora. Di recente l’abbiamo visto ne Il patriarca, fiction che ha garantito alla Mediaset ottimi ascolti.

Francesca Neri è una sua collega, in quanto ha vinto tre Nastri d’argento nel corso della sua carriera. La prima parte rilevante è arrivata nel 1987 ne Il Grande Blek di Giuseppe Piccioni. Nel 1991 con Massimo Troisi ha spopolato con Pensavo fosse amore…invece era un calesse. Nel 1999 ha affiancato Adriano Celentano nella trasmissione Francamente me ne infischio su Raiuno.

Cogliendo alla sprovvista i fan, nel 2016 ha lasciato il cinema per problemi di salute. E’ stata al centro dell’attenzione anche per la sua storia d’amore con Amendola, ma nel 2022 si sono detti addio e adesso lui è finalmente felice accanto a un’altra.

Vita privata di Claudio Amendola

I due attori sono usciti allo scoperto nel 1998 e solo nel 2010 sono convolati a nozze a New York. Dal loro amore è nato Rocco. Galeotto fu il set cinematografico de Le mani forti e da allora sono stati inseparabili. La malattia di lui (la cistite interstiziale) ha fortificato ancor di più rapporto che purtroppo è giunto al capolinea nel 2022.

Prima di lei nella vita di Amendola c’era Marina Grande che lo ha reso padre di Alessia e Giulia. Adesso pare che nel cuore dell’uomo ci sia un’altra, di 15 anni più giovane. Delle foto sono state pubblicate sul settimanale Diva e Donna.

Ecco chi è colei che ha stregato l’attore

La misteriosa donna si chiama Giorgia e nella vita svolge l’attività di costumista. Si sa solo che ha 45 anni e starebbe con l’attore da ottobre. In un secondo momento avrebbero optato per la convivenza.

Gli scatti pubblicati sul giornale non lascerebbero alcun dubbio, anche se non sono arrivate né conferme né smentite dall’attore. Per questo motivo non ci resta che attendere.