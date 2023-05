“Mi allontano un po’”: le parole di Belen Rodriguez arrivano all’improvviso | Ormai le sue intenzioni sono chiare

Belen Rodriguez, la meravigliosa showgirl argentina mette in allarme i fan. Le sue parole di allontanamento spezzano i cuori.

Si è da poco conclusa una nuova e intensa stagione de Le Iene, dunque anche la splendida Belen può dedicarsi come si deve al meritato relax e alle vacanze estive. I suoi estimatori non vedono l’ora di vederla in costume da bagno, in numerosi scatti che pubblicherà di certo sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Ovviamente poi i paparazzi la fotograferanno in giro per l’Italia. Tuttavia nelle ultime ore si sta facendo sempre più forte il rumors di una nuova crisi tra lei e De Martino. Lo showman campano inoltre ha deciso che non affiancherà nuovamente la collega Andrea Delogu negli show estivi, al fine di non inflazionare troppo con la sua immagine la TV.

Di recente Stefano è stato impegnatissimo a Teatro, dove ha ottenuto meravigliosi consensi dalla critica e dal grande pubblico. Se dunque la sua vita professionale va davvero a gonfie vele, lo stesso, secondo molti, non si potrebbe dire di quella privata. Molte fonti difatti sostengono che sia ancora una volta ai ferri corti con la moglie.

I due non appaiono più insieme sui Social

Non per nulla i due, da molto tempo, non appaiono più insieme sui rispettivi profili Social. Inoltre di recente Belen si è anche mostrata al ristorante da sola in alcune Stories, senza dire dove esattamente si trovasse e/o taggare altre persone. Dal canto suo Stefano usa sempre più i Social per motivi lavorativi. E qui non ha dedicato nemmeno un pensiero alla sorella Adelaide, che sta per diventare mamma.

Anche questo è un segnale che ha iniziato a far tremare i cuori degli estimatori. Belen invece pubblica sovente foto dei figli Santiago e Luna Marì, oltre che di alcuni momenti lavorativi. Tuttavia ora è una sua frase in particolare che ha fatto rizzare le antenne in testa ai più: “Mi allontano un po’”. Da chi e/o da che cosa la bellissima showgirl ha deciso di allontanarsi?

Le dolcissime parole nel suo recente post

“Non dimentico nulla, porto via tutto quanto in me, gli ultimi chilometri pregano per vederti raggiungerti. Mi allontano un po‘ e godo solo nel piacere nel contemplarti, il fumo bianco sale lentamente, è casa nostra”, così ha esordito nel suo lungo post, caricato nel suo Profilo Ufficiale Instagram la meravigliosa Belen.

In realtà questa, come lei poi ha tosto spiegato in un commento, è la traduzione di alcune strofe di una bellissima nuova canzone scritta e interpretata da suo padre Gustavo. Nel videoclip, che lei stessa ha condiviso, è apparsa molto malinconica. Ed è per questo motivo, oltre che per le parole usate e per questo suo modo di porsi, che i fan hanno iniziato a preoccuparsi. Intanto incrociano le dita.