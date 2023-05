Elisabetta Canalis demolita senza scrupoli: “Volgare” | La 44enne si è conciata proprio così

Elisabetta Canalis, la splendida showgirl sarda lascia a bocca aperta i fan con la sua nuova mise. Tuttavia c’è chi non approva. Per alcuni è volgare.

Elisabetta Canalis è ancora oggi rimasta saldamente nel cuore di moltissimi italiani. Nonostante da tempo si sia trasferita in America, questi ultimi non l’hanno affatto dimenticata. Tuttavia lei torna di tanto in tanto in Italia per qualche apparizione TV e andare a trovare la sua famiglia nella sua amatissima Sardegna.

Ely è oggi non solo una showgirl di successo, ma anche una sportiva professionista, nonché una campionessa di kickboxing. Spesso e volentieri sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram ci regala foto e video dove è intenta ad allenarsi. Anche durante i vari lockdown l’ha fatto, in compagnia pure di sua figlia Skyler.

Grande dolore ha provato però negli ultimi mesi l’artista, quando ha visto finire il matrimonio con il chirurgo Brian Perri, papà della sua piccola. Oggi ha un nuovo amore e non si nasconde più. Si tratta dello sportivo Georgian Cimpeanu. Tuttavia già le voci del suo fidanzamento erano nate svariate settimane fa, ma è solo ora che i paparazzi sono riusciti ufficialmente a fotografarli assieme.

La nuova mise della Canalis

Lui tra l’alto è anche il suo allenatore. Ora è più che lampante il fatto che il loro legame non sia solamente professionale, anche se, ad oggi, nessuna dichiarazione ufficiale è giunta dalla Canalis. Lei inoltre appare sempre più bella e in forma che mai. Inoltre mai come in questo periodo è super attiva sui Social con fotografie, per la verità non solo selfie, dove mette in luce la sua fisicità da dieci e lode.

Se soltanto qualche giorno fa ci aveva fatto letteralmente sognare ad occhi aperti durante un nuovo book fotografico, con indosso una vestaglia di seta nera, ora, durante una serata al pub, ha voluto puntare su un’altra mise, decisamente da capogiro. Una tutina azzurro acceso che le sta d’incanto che è come una seconda pelle.

I commenti non sono solo lusinghe per lei

Chiaramente stiamo parlando di una mise che soltanto una donna alta e slanciata e dal fisico al top come lei può permettersi, senza risultare fuori luogo. Inoltre, per renderla ancora più accattivante, ha deciso di abbinarci un paio di scarpe nere decolleté dotate di brillantini e uno scaldacuore scuro di pelle.

Il tutto in pandant con la borsa a tracolla. Tuttavia se la maggior parte dei suoi estimatori l’ha riempita di complimenti e di cuoricini pulsanti, c’è anche chi l’ha criticata per la sua scelta di look, definendola “volgare nelle pose”. Resta comunque il fatto, al di là di alcuni commenti poco lusinghieri. che lei è assolutamente meravigliosa e che non ha nulla da che invidiare a una venticinquenne.