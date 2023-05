Uomini e Donne, spuntano (già) i nomi dei primi tronisti: preparatevi perché alcuni li odiate

Anche se Uomini e Donne è giunto al termine da qualche settimana, sui social si fanno sempre più insistenti i nomi dei possibili nuovi tronisti. I fan saranno sicuramente contenti. Ecco di chi si tratta.

Il Trono Over è terminato con le liti fra Gemma Galgani e Elio Servo per via delle versioni diverse date sulla loro uscita. Lui ha sostenuto di averla vista bere un bicchiere di troppo mentre lei ha dichiarato di essere astemia. Come se non bastasse Tina Cipollari ha mangiato della ricotta davanti ai suoi occhi e lo stesso ha fatto la dama torinese. Il pubblico crede che a settembre rivedrà di nuovo i tre al centro dello studio.

Il Trono Classico si è concluso nel migliore dei modi per alcuni tronisti. Purtroppo Federica Aversano e Federico Daianese hanno gettato la spugna a metà percorso mentre Lavinia Mauro e Federico Nicotera sono andati via con le rispettive scelte. A Verissimo si sono recati con Alessio Corvino e Carola Bastianelli per parlare della loro relazione e sembra che ci siano tutti i presupposti per un futuro roseo.

A seguire è stato il turno di Luca Daffré e Nicole Santinelli. Il primo è andato via in anticipo con Alessandra Somensi, ma dopo circa otto ore trascorse al di fuori dello studio hanno capito di non essere compatibili. L’altra, invece, con grande stupore ha scelto Carlo Alberto Mancini al posto di Andrea Foroglio.

Anche l’ultima coppia ha emozionato durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, dimostrando che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo. Nel frattempo i telespettatori si stanno chiedendo chi saranno i prossimi a sedersi sul trono. Qualcuno spera di rivedere loro.

Ecco i nomi dei possibili tronisti di Uomini e Donne

Federico ha avuto modo di conoscerne un paio, però a un certo punto ha deciso di focalizzarsi su Carola e Alice Barisciani. Lei potrebbe essere presente nella prossima edizione. Stesso discorso per Cristian Di Carlo, il pretendente di Nicole. Purtroppo ha deciso di andare via in seguito al biglietto di Andrea dato di nascosto a Nicole. Al pubblico non dispiacerebbe rivederlo.

Il terzo nome che si sta facendo è quello di Andrea. E’ stato fortemente criticato da Gianni Sperti perché poco chiaro e difficile da interpretare. Infatti anche al momento della scelta non ha esternato il dispiacere. Il suo essere ambiguo ha comunque stregato le telespettatrici. In realtà ci sarebbe anche un quarto nome.

Anche lui vedremo a settembre?

Un altro possibile ritorno potrebbe essere quello di Alessio Campioli, la scelta di Angela Nasti chiamato a distanza di anni dalla redazione per volontà di Lavinia. Era già noto al pubblico, quindi ora non ha fatto altro che farsi amare ancor di più.

Quando ha capito di non essere la scelta ha augurato ugualmente alla tronista il meglio dalla vita perché se lo merita. Un toccante saluto che potrebbe non essere un addio. Per avere la certezza non ci resta che attendere ulteriori news.