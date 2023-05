Milly Carlucci senza parole: il suo ballerino professionista fidanzato con un’ex gieffina

Milly Carlucci è rimasta senza parole dopo aver saputo che uno dei suoi ballerini professionisti è fidanzato con un’ex gieffina. In pratica è come se Rai e Mediaset si scontrassero ancora una volta.

Milly Carlucci, è rimasta senza parole dopo aver scoperto uno scoop molto interessante, uno dei suoi ballerini professionisti è fidanzato con un’ex gieffina. Fin qui direte voi nulla di strano, se non fosse per l’identità della fonte che l’ha rivelato. Questo si può dire essere un comune caso di vendetta da fine relazione.

Povera Carlucci, come se non avesse già tanti problemi a cui far fronte, come per esempio prepararsi per la conduzione della nuova edizione di Ballando con le stelle, cercando di evitare i problemi dell’edizione passata. Questa notizia le fa solo aumentare di più la competizione verso l’emittente televisiva sua rivale da sempre.

L’appello di Milly Carlucci

Milly Carlucci come ha già confermato da qualche tempo, manterrà intatta anche per quest’anno la giuria di Ballando con le stelle, i nomi saranno i medesimi dell’edizione precedente. A dispetto di tutte le parole che sono state sprecate in questi mesi, anche Selvaggia Lucarelli è stata confermata, sarà quindi divertente capire come si comporterà la giornalista quest’anno.

Tra le tante varie richieste e cambiamenti che la padrona di casa del programma Rai vorrebbe fare, da qualche ora ha lanciato un appello social nel quale invita la sciatrice, Sofia Goggia tra i concorrenti della prossima edizione. La Carlucci si accontenterebbe di averla anche solo per una sera come ospite speciale, non si sa cosa deciderà la Goggia, la quale in passato aveva gentilmente declinato l’invito, cambierà idea per questa nuova edizione?

Il ballerino e la gieffina scoperti dall’ex

Milly Carlucci è senza parole in quanto ha appena scoperto che il suo ex ballerino, Stefano Oradei pare essere legato sentimentalmente all’ex gieffina, Manila Nazzaro. Come saprete bene, Oradei non sarà presente nella nuova edizione di Ballando con le stelle, in quanto dopo 10 anni di collaborazione, per uno screzio con la produzione ha deciso di andarsene, con non poche polemiche.

Tornando al discorso iniziale, Manila Nazzaro è stata attaccata dal suo ex marito, Lorenzo Amoruso il quale aveva sempre sospettato (a detta sua) del tradimento della donna, motivo per il quale i due in seguito avrebbero messo fine alla loro relazione. Con un post accusatorio, Amoruso avrebbe dichiarato queste parole sul conto della Nazzaro: “Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con uno. Va pubblicamente nei posti”.

Ovviamente i follower hanno fatto “2+2”, in quanto la Nazzaro ultimamente è stata vista molte volte in compagnia del ballerino Oradei, per questo in molti sostengono che sia proprio lui il suo attuale compagno, anche se in passato l’ex gieffina l’aveva etichettato solo come amico. Come si dice: “chi vivrà, vedrà!”