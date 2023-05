Coming out vincitore di Amici: finalmente è uscito allo scoperto | La notizia flash

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi finalmente esce allo scoperto e fa coming out. Il ragazzo non si nasconde più e affronta diverse tematiche che ha dovuto affrontare nella sua vita.

Finalmente è uscito allo scoperto, il vincitore di Amici di Maria De Filippi fa coming out, non si nasconde più. È arrivato il momento per lui di vivere alla luce del giorno, anche perché non c’è niente di male, ognuno della propria vita deve poter decidere liberamente.

È bello sapere che Maria De Filippi, non è un faro di luce soltanto durante le registrazioni di Amici con i suoi allievi, ma in realtà li segue anche dopo, come dimostrano i vari commenti su di lei. Non importa quanto tempo sia passato, ogni partecipante del talent ha sempre riservato parole materne e di gratitudine verso “Queen Mary”, la quale come sempre prende molto a cuore il suo lavoro. Ne è un esempio anche il protagonista del nostro articolo.

La frecciata verso Annalisa

Gli animi dell’undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, sono rimasti molto “bollenti” anche a distanza di tanti anni dalla fine di quella gara finale. Come saprete all’epoca a vincere è stato Virginio Simonelli, mentre a salire sul secondo posto del podio è stata l’allora sconosciuta Annalisa, la quale oggi è diventata molto più famosa del vincitore del talent, anche se Virginio ha ottenuto diverse soddisfazioni. Infatti, il cantante non è famoso soltanto per i suoi singoli di successo, ma anche per aver scritto canzoni per cantanti molto importanti, come Laura Pausini, Raf, Lorenzo Fragola e così via.

A prova che questo astio tra i due sia ancora in corso è il commento social postato dal cantautore. In pratica, uno degli ultimi singoli di Annalisa, Bellissima, ha diviso la critica, se i fan l’hanno omaggiato, facendolo diventare una sorta di tormentone, la stampa l’ha bocciato e ha accusato Annalisa di creare brani “dal successo facile”, ideali solo per le condivisioni sui social. Dello stesso parere pare essere anche l’ex vincitore di Amici, il quale ha dichiarato: “Essere Artisti è una cosa difficile e richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa “tanto divertire”. Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo”. Secondo i followers, la frecciatina ad Annalisa è palese.

Il coming out del cantante

Virginio Simonelli non è stato chiacchierato soltanto per la sua stoccata ad Annalisa, ma anche per essere finalmente uscito allo scoperto, facendo coming out pubblicamente. Il vincitore dell’undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, si è lasciato andare in una lunga intervista a “cuor leggero”, parlando di tutto, dall’affetto che prova verso Maria De Filippi, alla complicità lavorativa instaurata con Laura Pausini, del suo ultimo brano e di molte altre cose.

Tra tutte queste rivelazioni ha parlato della sua attuale storia d’amore con il suo compagno che dura da 4 anni, non rivelando ovviamente l’identità di costui per proteggerlo dal clamore mediatico. Ecco cosa ha dichiarato Virginio Simonelli:

“Quando la società non aiuta a capire che non c’è nulla di sbagliato nell’essere se stessi, ci si sente tagliati fuori, in trappola, quasi derisi. La musica mi ha salvato e la mia famiglia è stata sempre vigile…”.