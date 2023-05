Isola dei famosi, quello che il pubblico è costretto a fare in studio è clamoroso: mai vista una cosa del genere in tv

L’Isola Dei Famosi è tornata a farci divertire ed emozionare da quasi due mesi in prime time su Canale 5. Sapete che cosa accade dietro le quinte? Ecco che cosa il pubblico in studio è costretto a sopportare.

C’era davvero tantissima attesa per la nuova edizione dell’Isola Dei Famosi. Se era così era soprattutto per rivedere in azione, a livello di conduzione, la splendida Ilary Blasi, dopo la conclusione del suo lungo matrimonio con Francesco Totti. Quando lo scorso anno si è iniziato a vociferare della fine del loro amore, per il quale qualche mese dopo è giunta la conferma, i fan sono rimasti senza parole.

Dopo tanto dolore la Blasi ha ritrovato la felicità accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale ora fa sul serio e non si nasconde più. Lei è più bella, in forma e radiosa che mai, per l’immensa gioia dei suoi estimatori, che la seguono pure sui Social, dove è parecchio attiva.

La conduttrice ha puntata su un look più grintoso e rock non solo per le sue chiome, ma anche per i suoi outfit con cui si presenta in trasmissione. Come inviato in Honduras ritroviamo Alvin, mentre in studio, in veste di opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Tanti sono i colpi di scena e le numerose docce fredde, avvenute all’interno del reality, con tanto di uscite volontarie di alcuni naufraghi.

Un inizio assai scoppiettante

Non sono poi mancate diatribe molto accese e momenti di autentico sconforto. Paolo Noise, l’acclamato conduttore radiofonico che ha iniziato questa avventura assieme al collega e amico Marco Mazzoli, una volta uscito dal suo gioco per sua spontanea volontà, ha svelato ai microfoni del Lo Zoo di 105, di alcune piccanti scene cui ha assistito.

L’artista è uscito dal reality a causa di problemi di salute, che non gli consentivano più di proseguire. Tuttavia, oltre alle dichiarazioni degli ex concorrenti che comunque tengono gran banco, non solo sulla Carta Stampata, ma anche sul Web, c’è ora un’altra viva curiosità che sta espandendosi a macchia d’olio un po’ ovunque. Sapete che cosa accade dietro e le quinte e che cosa il pubblico in studio è costretto a fare?

Ci vediamo domani sera per un’altra SUUUUPER puntata 💘 pic.twitter.com/JtMnnRf1Ox — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 28, 2023

Che cosa succede in studio prima della diretta

Se chiaramente prima della diretta c’è grande attesa e si lavora alacremente dietro le quinte, così come in sartoria e al trucco e parrucco, pure in regia si fanno svariate prove. Il reparto grafico è attivissimo. Inoltre prima di andare in onda il pubblico si diverte a lasciarsi andare a balli molto divertenti, con coreografie spettacolari.

Sui maxischermi vengono proiettati, grazie all’abile lavoro dei grafici già citati, simpatici animaletti virtuali, che mostrano come muoversi, per dare adito alle danze. La clip relativa, decisamente esilarante, ha fatto molto sorridere i più. Ora in molti si chiedono se, in nome della sua ironia, pure la meravigliosa Ilary Blasi deciderà di mostrarsi intenta a compiere questi simpatici balletti.