Loredana Lecciso ha un lavoro ‘segreto’: la figlia l’ha sbugiardata e chissà come l’ha presa

Loredana Lecciso, sapete quale è il suo vero lavoro, al di là di quello di showgirl? La figlia ha spifferato tutto quanto.

Indubbiamente la bellissima Loredana, da quando si è legata , ormai moltissimi anni fa, sentimentalmente parlando al mitico Albano Carrisi, è entrata a far parte di un grandissimo chiacchiericcio. Lui aveva da poco concluso un lungo matrimonio con una vera e propria diva. Stiamo chiaramente parlando di Romina Power, ancora amatissima dal grande pubblico.

Con lei aveva costruito un splendida famiglia, mettendo al mondo ben 4 figli. Anche con la Lecciso il cantante di Cellino San Marco ha ripetuto l’esperienza. Difatti sono diventati genitori di Jasmine e di Albano jr. Loredana, pur essendo una grande professionista, nonché una showgirl molto apprezzata, per diverso tempo ha deciso di stare lontana dalla TV, per occuparsi dei figli.

Tuttavia lei ha anche un’altra figlia, nata nel corso del suo precedente matrimonio, di nome Brigitta, che si è sposata in Kenya. Nonostante ciò, Lory accetta di tanto in tanto qualche invito nei salotti TV che pullulano sul Piccolo Schermo. In ogni caso cerca di stare il più possibile lontana dal chiacchiericcio, anche se è quasi impossibile riuscirci.

Una vita sotto i riflettori

Tra l’altro, quando poco prima dell’arrivo della pandemia, il celebre compagno ha annunciato una reunion con l’ex moglie Romina Power, il Gossip non l’ha più abbandonata. Allora si era parlato di un ritorno di fiamma tra Albano e l’ex moglie per la gioia dei più romantici. Così non è stato e il cantante pugliese a un certo punto ha deciso di mettere i puntini sulle I.

A Verissimo he dichiarato a chiare lettere che lui amava Loredana e che per Romina provava un sentimento affettivo come se fosse una sorella. Tuttavia nemmeno allora il Gossip ha lasciato perdere il trio. Quando la Power ha annunciato il desiderio di ritornare a vivere a Cellino San Marco, dove l’ex vive tutt’ora, il chiacchiericcio ha impazzato sempre.

La figlia spiffera del suo secondo lavoro

Lei e Loredana non si frequentano, ma a quanto pare la bella Jasmine ha un’ottimo rapporto anche con gli altri figli del papà, in particolare con Romina jr. La ragazza ha deciso di seguire professionalmente parlando le orme paterne. In passato con il suo celebre padre ha anche svolto il ruolo di coach per The Voice. Intervistata da Nuovo, ha parlato a ruota libera anche delle sue prospettive future.

Parlando della mamma ha svelato la sua professione attuale. “Oggi comunque la mia priorità resta la musica. Accanto a me ho anche mia madre. Mi da consigli sia per la carriera musicale, sia per quella televisiva, è quasi come se fosse la mia manager“. La giovane si è detta anche felice di poter contare anche in tale direzione della vicinanza della sua meravigliosa madre.