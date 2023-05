Francesca Del Taglia, dopo la rottura con Eugenio allarga la famiglia: “Siamo già perdutamente innamorati”

Francesca Del Taglia, dopo la rottura dal suo ex, Eugenio Colombo ha deciso di allargare la famiglia, ecco chi è il suo nuovo amore di cui è già perdutamente innamorata.

Nuovo amore per Francesca Del Taglia, la quale dopo la rottura dal suo ex Eugenio Colombo, ha deciso che fosse arrivato il momento per lei di allargare la famiglia. Ecco chi ha rubato il cuore dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, del quale è già perdutamente innamorata.

Uomini e Donne è principalmente questo, un mezzo per incontrare la propria anima gemella in un contesto che normalmente non sarebbe possibile. Una volta però che i due personaggi si scelgono, dovranno “buttarsi senza paracadute”, come capita a tutte le coppie, in una storia dove non ci sono certezze che alla fine ci sarà il classico: “…e vissero per sempre felici e contenti”.

Si erano tanto amati…Del Taglia e Colombo

Francesca Del Taglia è stata la corteggiatrice del tronista, Eugenio Colombo nell’edizione di Uomini e Donne 2012/2013. Una volta usciti dal programma, i due personaggi sono poi in seguito convolati a nozze e dal loro amore sono nati due figli, Brando e Zeno. Dopo diversi anni di matrimonio, nei quali hanno fatto sognare i loro followers, la coppia è purtroppo “scoppiata” e hanno deciso di separarsi pubblicamente.

Dopo un lungo periodo fatto di alti e bassi, con punzecchiature, frecciate e botta e risposte non proprio piacevoli sui social, i due pare abbiano trovato finalmente un punto d’incontro, soprattutto per i loro figli, permettendo così ai due ex coniugi di incontrarsi civilmente per seguire in armonia il futuro della loro prole. Anche se adesso Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo frequentano altri partner, per loro il dating di Maria De Filippi gli ha aperto numerose porte.

Infatti, prima i due personaggi sconosciuti facevano lavori che potremmo definire “umili e normali”, dopo, grazie alla popolarità del programma, hanno potuto coronare i propri sogni diventando, Dj producer (lui) e web influencer (lei).

Il nuovo amore di Francesca Del Taglia

Francesca Del Taglia, dopo la fine burrascosa dall’ex marito, Eugenio Colombo conosciuto sul set di Uomini e Donne, ha ritrovato la felicità con un nuovo amore. L’influencer ha deciso di allargare la famiglia con Yoda, del quale è già perdutamente innamorata.

Come ha dichiarato lei stessa sul suo profilo social: “Siamo già perdutamente innamorati di te .. benvenuto in famiglia Yoda .. ( nome d’arte Lucio )”. Il “piccoletto” tanto “carino e coccoloso” come direbbero i pinguini di Madagascar, è un gatto facente parte della razza Sphynx, famosi per essere privi di pelo, regalando così la gioia di poter adottare un micio anche a tutti i soggetti allergici.