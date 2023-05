Isobel Kinnear, distrugge il ‘mito’ della Celentano in 4 parole: “Non è come credete”

Isobel Kinnear, la talentuosa ballerina lanciata nel mondo dello spettacolo da Amici, a ruota libera su Alessandra Celentano. La verità sulla maestra. “Non è come credete”.

Per molti telespettatori e addetti ai lavori doveva essere lei la vincitrice dell’edizione di Amici 2022/2023, che si è da poco conclusa. Andata in onda eccezionalmente di domenica sera, la finalissima ha potuto contare su un numero elevatissimo di telespettatori. Del resto c’era veramente tantissima attesa per vedere chi avrebbe vinto.

Alla finale sono giunti, oltre che la splendida Isobel, il ballerino Mattia, che poi ha vinto, e i cantanti Wax e Angelina. A quest’ultima è stato conferito il prestigioso Premio Della Critica. Tra l’altro tantissimi complimenti da parte dei giornalisti, che sono intervenuti in studio con abili collegamenti video, sono stati spesi per lo più proprio nei confronti della Mango e di Isobel.

La ballerina ha ampiamente dimostrato nel corso della sua permanenza nella scuola e, in particolar modo durante la finale, le sue grandissime doti di performer a 360°. Difatti non solo sa ballare divinamente, dimostrando di essere eclettica a livello di stile, ma è pure capace di cantare e di recitare.

Il reale rapporto della ballerina con la maestra

Siamo dunque innanzi a un’artista completa, che nonostante la giovane età, sa mordere il palco. Inoltre è bellissima e molto ironica. Ed è in nome di tutte queste sue qualità, sia personali che artistiche, che ha già ottenuto numerosi ingaggi a livello professionale. Orgogliosissima di lei ovviamente è la sua insegnante Alessandra Celentano.

Le due si stimano tantissimo e si vogliono molto bene. Tutto ciò era già più che evidente durante la permanenza della concorrente all’interno del programma, che tanta fama le ha donato, non solo presso il grande pubblico, ma anche presso agli addetti ai lavori. Dal canto suo la nipote del Molleggiato si è profusa in complimenti a non finire per la ballerina, che trova assolutamente ricca di vero talento.

Le prole di Isobel

Durante una sua intervista rilasciata per SuperGuidaTV, la Kinnear, ha voluto distruggere il mito della sua insegnante. In poche parole ha voluto dire che lei non è affatto una persona cattiva, come molti vorrebbero raffigurarla. “È per me una grande fonte di ispirazione, una donna dolcissima, nessuno lo pensa, forse nemmeno lei di sé stessa, ma è un lato del suo carattere che io ho avuto modo di vedere”.

Queste sono state la parole che Isobel ha rivolto alla sua maestra che ha anche voluto nuovamente ringraziare: “Mi ha dato l’opportunità di dimostrare quello che mi piace fare, il mio stile. Credo che siamo molto simili nel modo in cui affrontiamo il lavoro. Le sono molto grata”. A quel punto sia i suoi fan che quelli di Alessandra hanno iniziato a esultare.