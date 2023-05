Milena Miconi al mare, le foto in costume fanno girare la testa a tutti: 51 anni e sentirsene 20

Milena Miconi ha incantato tutti pubblicando su Instagram delle foto che hanno lasciato a bocca aperta i follower. Ecco una del post condiviso di recente.

Milena Miconi si è fatta conoscere ulteriormente partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello Vip fino a sfiorare la finale. Nonostante sia entrata in un secondo momento nella casa, è riuscita a conquistare tutti i concorrenti con i suoi modi dolci e diplomatici. Anche in una discussione con Antonella Fiordelisi ha mantenuto la calma, sorprendendo i telespettatori.

Antonino Spinalbese aveva perso la testa per lei, ma ovviamente è stato al suo posto per rispetto della relazione con il marito. Per questo motivo Alfonso Signorini ha sempre ironizzato sul suo interesse mostrando dei video nel pieno delle dirette. Non avrà ottenuto la vittoria, ma in compenso ha lasciato un segno nel cuore di tante persone.

Nata a Roma il 15 dicembre 1971, ha iniziato la carriera di fotomodella e attrice di fotoromanzi. Poi ha esordito in teatro con Atti unici di Neil Simon e a seguire Se ne cadette o’ teatro di Bruno Colella. Nel piccolo schermo ha ottenuto il successo con Un Posto al Sole, Don Matteo, il Bagaglino, Attenti al buffone, Carabinieri 2-3 e Gente di mare.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2019 è sposata con Mauro Graiani, con il quale condivide ben 22 anni di relazione. Sono diventati genitori di due splendide bambine che hanno sicuramente ereditato il suo fascino. In questi giorni si è recata al mare e ha letteralmente incantato tutti con la sua bellezza. Ecco una foto che conferma quanto detto.

Milena Miconi e i suoi splendidi 51 anni

In una diretta di Verissimo ha parlato a cuore aperto a Silvia Toffanin sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip. “Tornare a casa è stato bellissimo, rientrare a casa dalla mia famiglia è stato meraviglioso. Avevo voglia di farmi conoscere, volevo un’esperienza nuova“.

Poi ha parlato della sua storia d’amore con Mauro Graiani: “Rimasi subito incinta. Quando lo scoprii rimasi scioccata. Lo chiamai e mi disse ‘Se vuoi ci sono io’. E sta ancora lì”. Senza dubbio adesso si staranno godendo le meritate vacanze con le figlie.

Una dea incanta la spiaggia

“Il primo giorno di mare nel mio posto del cuore”, ecco il titolo del post che include sette foto. Fa da sfondo il mare che bagna la splendida Toscana, ma l’attenzione è focalizzata sulla bellezza statuaria della Miconi.

Baciata dal sole, indossa un costume intero che mette in risalto le sue forme. I fan sostengono che può fare invidia alle più giovani e l’assenza di filtri non fa altro che renderla unica in un mondo social basta sull’ossessione della perfezione.