Silvia Toffanin usata e ‘tradita’: “L’ha fatto per raccimolare notorietà” | Chi l’ha pugnalata alle spalle

Silvia Toffanin è stata usata, tradita la sua fiducia, è stata pugnalata alle spalle perché l’ha fatto solo per guadagnare notorietà. La famosa conduttrice veramente non se l’aspettava, si è sentita veramente presa in giro.

Usata e tradita, così si è sentita Silvia Toffanin. È stata pugnalata alle spalle, delusa soltanto per guadagnare notorietà e farsi pubblicità. La moglie di Pier Silvio Berlusconi non è mai stata trattata in questa maniera da nessuno, pur di ottenere la fama alcuni sono disposti a tutto.

La dolcezza e la simpatia di Silvia Toffanin è ormai cosa risaputa, per questo sono in tanti che partecipano al suo programma, Verissimo, confidandole addirittura delle rivelazioni inedite a lei per prima. Per questo dispiace leggere notizie come quelle del titolo, la Toffanin non se lo meritava.

Sarà la volta buona?

Come volevasi dimostrare, ogni volta che il compleanno di Pier Silvio Berlusconi si avvicina, spunta la notizia che i fan del club “Silvia e Pier Silvio” stanno aspettando ormai da anni, cioè che i due piccioncini sarebbero pronti a convolare a nozze. Se normalmente a questa notizia ormai ci credono in pochi, viste anche le dichiarazioni della coppia che considerano il matrimonio non una priorità per il loro rapporto, questa volta sembra diverso.

Infatti, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia promesso a suo padre che avrebbe sposato Silvia Toffanin e viste le precarie condizioni del Cavaliere, sembrerebbe che suo figlio voglia adempiere alla sua promessa, quando papà Silvio possa essere ancora incluso tra gli invitati. Dunque, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito. Che dite, sarà la volta buona?

Il colpo basso riservato a Silvia Toffanin

Silvia Toffanin, secondo Deianira Marzano e le cugine della corteggiatrice di Uomini e Donne, sarebbe stata usata e tradita da Nicole Santinelli la quale avrebbe scelto Carlo Alberto Mancini soltanto per ricevere maggiore fama e popolarità

In pratica, il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne, Mancini e Santinelli, dopo essere usciti dal programma di Maria De Filippi, in veste di coppia ufficiale, hanno partecipato a Verissimo, dichiarando all’Italia intera quanto fosse bello e forte il loro amore. Purtroppo questo sentimento è durato quasi come un “battito di ciglia”, in quanto i due si sono già lasciati.

Questo caos sarebbe scoppiato dopo che il cugino di Nicole Santinelli, ha rimproverato Mancini di aver avuto uno sfogo social dopo la rottura dalla sua fidanzata. Ovvio che come sostiene anche la Marzano, il cugino fa gli interessi di Nicole, la quale pare abbia scelto sia lui sia Verissimo, soltanto per un po’ di fama e visibilità. Voi cosa ne pensate?