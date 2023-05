Barbara D’Urso, altro che futuro incerto in tv: ecco dove la vedremo | ‘Morto’ un contratto se ne fa un altro

Barbara D’Urso potrebbe fare un passo indietro e non cambiare nulla della sua carriera televisiva. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo alla conduttrice.

Barbara D’Urso è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Nata a Napoli il 7 maggio 1957, ha lasciato la sua amata città a 19 anni per andare alla ricerca del successo a Milano. Da allora ha accumulato tante gratificazioni professionali che l’hanno portata a diventare un’icona del piccolo schermo.

Si è cimentata non solo nella conduzione, ma anche nella recitazione. Il debutto al cinema è avvenuto nel 1982 con il film Erba selvatica di Gianfranco Campigotto. A seguire nel suo curriculum ha aggiunto Blues metropolitano, Vogliamoci troppo bene, Delitto in via Teulada, La casa rossa. In tv invece ha spopolato con La dottoressa Giò dal 1995 al 1998.

Nel 2003 è arrivata l’occasione di condurre il Grande Fratello e a seguire si è occupata de La fattoria, Buona domenica, Reality Circus, Mattino Cinque, Lo show dei record, Pomeriggio Cinque, Domenica Cinque, Live – Non è la D’Urso. Ha garantito sempre ottimi ascolti alla rete, ragion per cui si è sempre puntato su di lei.

Di recente si parlava di un addio alla Mediaset per passare ad altre reti. I fan erano preoccupati perché d’altronde sono abituati a seguirla tutti i giorni su canale 5. Tuttavia sembra che ci sia stato un cambio di rotta che potrebbe dare una svolta decisiva alla sua carriera.

Barbara D’Urso resta in Mediaset?

Fino a qualche settimana fa tutti hanno parlato della D’Urso e del suo addio alla Mediaset. Si diceva che Netflix la volesse a tutti i costi proponendole un buon contratto. Altre testate giornalistiche hanno menzionato anche la Rai dove avrebbe avuto il ruolo di giudice a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. In tanti le hanno chiesto come stavano realmente le cose, ma ha sempre taciuto.

Infine si diceva anche che stesse collaborando per un progetto con Discovery. Secondo il Quotidiano Nazionale, invece, niente di quanto detto sembrerebbe essere andato in porto. Un passo indietro fatto nelle ultime ore? Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Nuovo contratto per la conduttrice?

Stando a quanto sta scritto sul giornale pare che la conduttrice resterà per almeno un altro anno negli studi di Cologno Monzese. Ragion per cui a settembre la rivedremo nel salotto di Pomeriggio Cinque.

Per ora non è arrivata la conferma dalla diretta interessata. Per questo motivo non ci resta che attendere ulteriori info a tal proposito.