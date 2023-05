Jessica Morlacchi, ricordate com’era all’inizio della sua carriera? Preparatevi: quando la vedrete vi prenderà un colpo

Jessica Morlacchi da svariati anni è nel cast fisso di Oggi È Un Altro Giorno. Ve la ricordate agli esordi?

Oggi è una donna bellissima Jessica Morlacchi. Personaggio TV a tuttotondo è pure una bravissima cantante. Svariati mesi fa è stata nella bufera mediatica per ciò che le è accaduto in studio proprio dalla mitica Serena Bortone. Allora il collega Memo Remigi aveva avuto la balzana idea di essere un po’ troppo espansivo con lei in diretta TV, sfiorandole il sedere.

Un gesto che lei non ha affatto gradito e che al cantante milanese è costato molto caro. A niente sono servite le sue scuse in TV e sui Social o tramite interviste rilasciate per la Carta Stampata. Difatti né Jessica né la conduttrice del talk hanno voluto più saperne di lui. Memo ha anche narrato, durante una sua ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, che Serena non gli rispondeva nemmeno più al telefono.

Ciò gli ha procurato molto dolore ma poi lui ha deciso di guardare avanti. Jessica, dal canto suo, è sempre più apprezzata ad ampio raggio dal grande pubblico, che adora seguirla sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Qui adora mantenere un contatto costante e diretto coi suoi estimatori, parlando di sé e dei suoi progetti lavorativi.

Gli esordi giovanissima

L’artista oggi prosegue a spron battuto con una sua carriera musicale da solista, ma in passato si è fatta conoscere ad ampio raggio, sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori, per la sua militanza in una band, dove lei era la leader. L’età media dei membri del gruppo era sui 14 anni. Hanno anche suonato sul prestigioso palco del Teatro Ariston con il brano Stai Con Me (Forever).

Il successo è stato suggellato nell’estate dello stesso anno, ovvero il 2001, con l’indimenticabile brano wwww.mipiacitu, che ha anche fatto da colonna sonora ad alcuni sport pubblicitari. Insomma, l’ascesa per la band, così come per Jessica, pareva inarrestabile. Poi è arrivato lo stop, come una sorta di doccia fredda: il gruppo si è sciolto e di loro non si è più saputo nulla per tantissimo tempo.

Il dopo e la sua rinascita

A quanto pare Jessica ha sofferto di una grave depressione strettamente connessa da attacchi di panico e stati molto ansiosi. Ha pure sofferto di agorafobia. Oggi sta bene e ha riacquistato una certa forma di equilibrio nella sua vita anche grazie alla musica. Chiaramente lei è molto cambiata da quando, ancora giovanissima e minorenne, si era fatta conoscere grazie alla band dei Gazosa.

Look acqua e sapone, capelli lungi e castani e sguardo dolcissimo, così appariva agli esordi. Oggi, a 35 anni, è una donna molto sensuale e super femminile. Ora i suoi estimatori, compresi chiaramente quelli della prima ora e che sono cresciuti con lei e con la musica dei Gazosa, sperano nella pubblicazione di nuovi dischi e di altre Hit da parte della loro beniamina, che appare più bella e radiosa che mai.