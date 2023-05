Elisabetta Canalis, perché ha liquidato il marito: “Ecco che cosa mi ha fatto” | Situazione al limite del sopportabile

Elisabetta Canalis racconta finalmente i motivi che l’hanno portata alla separazione dal suo ex marito, Brian Perri, la voce spazza via i dubbi che giravano in questi giorni, lei non si sentiva supportata da lui.

Dopo i rumors di questi giorni, a causa del nuovo compagno di Elisabetta Canalis, la showgirl ha finalmente raccontato i motivi che l’hanno portata a divorziare dal suo ex marito, Brian Perri. Queste rivelazioni spazzano via i dubbi che circolavano in rete, lei non si sentiva supportata.

Come in molti sapranno dopo quasi 10 anni di matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri era arrivato il momento di dire basta, i due hanno infatti preso la decisione di divorziare. I loro rapporti però sono rimasti civili per il bene della loro figlioletta, Skyler Eva, di cui entrambi godono l’affidamento congiunto.

Si può rimanere amici dei propri ex?

Amici forse no, però godere di stima reciproca questo sì. Almeno, pareva impossibile che due ex coniugi potessero continuare a rapportarsi civilmente, quando si trovavano chiusi nella stessa stanza, visti i vari casi di rottura degli ultimi periodi. Eppure, Elisabetta Canalis e Brian Perri sono la dimostrazione che questo scenario ogni tanto può capitare.

I due ex infatti, per amore di Skyler Eva, stanno cercando di rendergli la nuova vita il più facile possibile. A tal riguardo, sul profilo social della Canalis, sono stati postati dei video, probabilmente girati da lei stessa, in cui si vede la figlia divertirsi in momenti di quotidianità e serenità insieme al papà e se vogliamo insieme ai suoi genitori, anche se divorziati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Ecco perché si sono separati

Elisabetta Canalis svela i reali motivi della separazione dal suo ex marito, Brian Perri, spazzando via ogni dubbio che circolava in rete in questo ultimo periodo. In molti infatti, sostenevano che la causa del loro divorzio era dovuta dall’arrivo di Georgian Ciampeanu, attuale compagno della Canalis.

Ma come lei stessa ha dichiarato: “Oggi ho il potere di decidere come voglio essere. Anche io ho a casa un marito che quando tornavo dai test di krav maga con i graffi al collo e tremante mi diceva: “Secondo te è bello che veda mia moglie così”? Io gli rispondevo: “Supportami, tu vai a fare surf e non so neppure se tornerai vivo, perché è pieno di squali. Ho paura, ma mi interessa che tu sia soddisfatto”.

Dalle sue rivelazioni quindi si capisce che i problemi nel loro matrimonio erano insorti ancora prima di incontrare il campione di kickboxing, semplicemente viaggiavano ormai su due binari differenti.