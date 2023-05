Diego Loasses, chi è lo stilista che ha avuto la forza di reinventarsi dopo l’infortunio

Ecco chi è Diego Loasses, lo stilista che ha avuto la forza di reinventarsi dopo quel brutto infortunio che gli ha cambiato la vita per sempre. Non è facile cambiare sogno, ma lui c’è riuscito.

Oggi vi vogliamo parlare di Diego Loasses, lo stilista che si è reinventato dopo quel tragico infortunio che gli ha distrutto la vita…o forse no. Alla fine è proprio “grazie” a quell’incidente se la sua vita è cambiata per sempre. Alla fine, il detto: “per una porta che si chiude si apre un portone”, per Loasses ha funzionato alla grande.

Ovvio, l’uomo avrebbe voluto sicuramente poter continuare ad intraprendere il suo sogno iniziale, per cui tra l’altro era anche molto portato, ma non era quello il suo destino. La sua bravura è stata quella di non farsi schiacciare dalla delusione e aver cercato a testa alta un nuovo obiettivo su cui concentrare anima e corpo.

La storia con la “Kim Kardashian del Vesuvio”

Prima di procedere con la vita di Diego Loasses, vogliamo un attimo soprassedere per svelarvi chi è la sua fidanzata. In molti se la ricorderanno ancora, stiamo parlando dell’ex gieffina e oggi nota influencer, Floriana Messina. La donna, soprannominata da tutti, la “Kim Kardashian del Vesuvio“, per via del suo aspetto molto sexy e avvenente, è molto cambiata da quando è uscita dal Grande Fratello 12. Come ha lei stesso dichiarata si è concentrata molto sulla sua immagine, ha perso peso, ha seguito una dieta bilanciata e soprattutto ha ceduto ai ritocchini del chirurgo per avere il suo attuale aspetto.

Ad ogni moto, Diego Loasses e Floriana Messina stavano per convolare a nozze nel 2015, ma i due si sono lasciati per un presunto tradimento di lui con Nina Moric, fatto mai confermato dall’ex moglie di Fabrizio Corona. Attualmente da quello che si può intuire i due sarebbero ritornati insieme, una sorta di ritorno di fiamma, ma per il momento nessuno dei due pensa al matrimonio, semplicemente si godono la loro vita insieme.

Da Diego Loasses a Diego Rodriguez

Ecco chi è Diego Loasses, lo stilista che si è reinventato dopo quel brutto infortunio che ha messo per sempre la parola fine alla sua promettente carriera come calciatore professionista del Napoli. Come ha lui stesso dichiarato nell’intervista che vi abbiamo riportato, quando il suo sogno è andato in pezzi, ha deciso di “buttarsi” nel campo della moda, creando il suo Diego Rodriguez.

La scelta del nome si basa sul fatto che voleva rimanere in sintonia con il suo idolo, Diego Armando Maradona e così ha scelto un nome sempre latino da utilizzare in questa sua nuova avventura. Sicuramente ha fatto un’ottima scelta, visto che la sua linea di abbigliamento viene scelta da diversi vip, tra cui i grandi del calcio. Se volete saperne di più vi consigliamo di ascoltare fino alla fine la sua intervista, dove racconta un po’ di tutto, dal rapporto con suo nonno, al regalo che gli ha fatto Cannavaro, alla sua consapevolezza lavorativa e così via.