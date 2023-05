Nathaly Caldonazzo, cosa le è mancato di più quando era all’Isola: si tratta proprio d’igiene

Nathaly Caldonazzo ha fatto una dichiarazione inaspettata cogliendo alla sprovvista la maggior parte degli italiani. Ecco cosa ha detto.

Nathaly Caldonazzo è una delle concorrenti dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. All’inizio non è passata inosservata per i suoi continui litigi con Alessandro Cecchi Paone, avvenuti dopo la discussione sulla fobia dei serpenti di Corinne Clery. Secondo l’uomo bisogna razionalizzare sulle proprie paure mentre lei sosteneva che non si può controllare una reazione emotiva davanti a un qualcosa che spaventa.

Da allora la situazione tra i due è andata sempre più degenerando. Poi con l’uscita di Cecchi Paone dal reality la Caldonazzo non ha nascosto la gioia di non vederlo più nella quotidianità. Nel frattempo ha discusso anche con Cristina Scuccia, la quale a parer suo avrebbe fatto di tutto per mettere zizzania nel gruppo.

In un secondo momento ha spalleggiato il gruppo contro Helena Prestes perché era d’accordo sul fatto che probabilmente stia recitando un copione per avere una certa visibilità. Adesso sembra che la sua indole battagliera si sia placata, di conseguenza Vladimir Luxuria ha voluto farle notare questo cambio di atteggiamento. Ha replicato riferendo di essere così, un giorno in un modo e il successivo in un altro.

Di recente su Instagram sta circolando un post in cui ha fatto delle dichiarazioni inaspettate una volta abbandonato il reality. Ma cosa è successo? Andiamo a scoprire tutto nei dettagli.

Confessione inaspettata di Nathaly Caldonazzo

In queste ora, dato che la fame inizia a farsi sentire, sta accadendo di tutto e anche stavolta la Caldonazzo si ritrova a stare al centro dell’attenzione. Ha litigato con Andrea Lo Cicero perché di nascosto ha aperto un cocco. Non ha gradito il suo gesto, dunque ha iniziato a dire che è solo un’egoista che non pensa ai propri interessi. Lei, sapendo come colpirlo, ha menzionato le parole dette su Marco Mazzoli alle sue spalle.

E’ stato anche il turno di Corinne che non l’ha difesa nel pieno della discussione, quindi non l’ha reputa più un’amica. Insomma la vecchia Nathaly è tornata alla riscossa. Sui social è stato riproposta una frase pronunciata proprio sul reality che adesso le sta dando nuovamente visibilità.

“Apprezzi dal cibo al dormire”

“La cosa più bella di quando esci dall’Isola dei Famosi è che apprezzi proprio tutto, dal cibo al dormire. Apprezzi una semplice doccia e anche lo stare in famiglia. Uno dei momenti più belli della mia vita è stato tornare a casa dalla mia prima isola“, ecco nel post cosa è stato riportato.

Ha parlato in merito alla sua prima partecipazione. I fan possono stare tranquilli, non è andata via. Sta combattendo contro tutti e tutto pur di proseguire nel suo percorso.