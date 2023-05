Giulia Salemi ha smascherato un intero cast: nulla è come sembra in tv

Giulia Salemi è al centro dell’attenzione perché pare che abbia dato dei pareri sul cast di una serie televisiva di grande successo. Ecco cosa ha detto e su chi.

Giulia Salemi è uno dei volti emergenti del mondo dello spettacolo italiano. Il suo trampolino di lancio è stato senza dubbio il Grande Fratello Vip, ovvero l’edizione vinta da Tommaso Zorzi. Non solo ha ottenuto la popolarità, ma ha anche trovato l’amore. Infatti in quel periodo nella casa c’era l’attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Quest’ultimo all’inizio era interessato palesemente a Elisabetta Gregoraci, la quale non lo ha mai corrisposto. Poi a un certo punto è andata via perché voleva riabbracciare il figlio Nathan Falco, dunque le cose sono cambiate tra Giulia e Pierpaolo. Sono passati degli anni e sono ancora innamorati.

Alfonso Signorini l’ha voluta a tutti i costi nel cast dell’ultima edizione con il fidanzato: lei in qualità di portavoce del mondo di Twitter mentre lui al timone della conduzione del Gf Vip party con Soleil Sorge. Sul web qualcuno ha dato inizio a un sondaggio intitolato “Chi vorreste nel ruolo di opinionista?” e in tanti hanno fatto il nome di Giulia. Chiaro segno che è amatissima dagli italiani.

Di recente non ha vissuto bei momenti per colpa di una crisi con Pierpaolo, ma per fortuna dopo la tempesta è arrivato il sole. Adesso la giovane sta facendo i conti con delle affermazioni che ha fatto sul conto di alcuni attori del cast di una serie televisiva che sta spopolando. Volete un indizio? L’ambiente che fa da sfondo alle vicende dei personaggi è ispirato a un carcere del territorio campano.

L’intervento di un attore del cast

La serie televisiva in questione è Mare Fuori. Nel cast tra gli attori ci sono Carmine Recano, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Giacomo Giorgio, Ar Tern, Matteo Paolillo e tanti altri ancora. Tempo fa Giulia su R101 ha riferito di averli incontrati in occasione del Festival e a parer suo se la tiravano troppo. E’ stato Giacomo Giorgio a replicare: “Cosa non si fa per un po’ di hype”.

Nel frattempo sui social si può leggere questo tweet intitolato “Forse Giulia Salemi non aveva poi così torto sul cast maschile di mare Fuori”. Alcuni utenti social non hanno esitato a commentare.

“Mamma mia cosa ho fatto?”

“Ho fatto un’autoanalisi. Quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice, speaker radiofonica, influencer. Io sono una stra-fan, amo davvero Mare Fuori, faccio le tre di notte. Empatizzo e con loro piango. In quel momento ero una 15enne”.

In questo modo ha chiesto scusa al cast della serie televisiva: “Me ne sono resa conto oggettivamente”. Gli attori avranno sorvolato sul fatto? Sicuramente la faccenda sarà finita nel dimenticatoio.