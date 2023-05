Mario Giuliacci, perchè è stato cacciato da Mediaset: dopo anni l’oscura verità

Dopo anni ecco svelati i retroscena sui motivi per cui Mario Giuliacci è stato cacciato da Mediaset. L’oscura verità rivelata direttamente dal diretto interessato, il quale non ha voluto piegarsi al volere comune.

Ecco perché Mario Giuliacci è stato cacciato senza troppi “giri di parole” da Mediaset, dopo anni di pettegolezzi, ecco svelata l’oscura verità. In un mondo in cui l’aspetto fisico e l’apparenza contano più della preparazione e dell’esperienza, Giuliacci non ci poteva proprio stare.

D’altronde, l’ex “Buonasera”, amato da tutti, imitato e parodiato addirittura da Striscia la Notizia per le sue cadenze inimitabili durante l’apertura del meteo, non poteva cedere a quelli che per lui erano compromessi inaccettabili.

La vita di Mario Giuliacci

Mario Giuliacci, classe 1940, è un meteorologo e personaggio televisivo molto amato dal suo pubblico, per la simpatia con cui ogni giorno svelata le previsioni meteo. Il Divulgatore delle previsioni è stato per anni colonnello al Centro meteorologico di Milano Linate, per non parlare delle sue rubriche del tempo aperte sul Corriere della Sera e sulla Gazzetta dello Sport. È stato anche docente all’università di Milano fino ad arrivare nel 1992 al suo ruolo principale, cioè uno dei fondatori del Centro Epson Meteo che si occupa delle previsioni meteo per i canali Mediaset.

Termina la sua attività lavorativa per le reti del “biscione” nel 2011, anno in cui si sposterà definitivamente su LA 7, dove condurrà il meteo del week-end nella fascia mattutina. Insieme a lui collabora anche suo figlio, Andrea Giuliacci, anche lui meteorologo e climatologo di professione.

L’addio di Giuliacci da Mediaset

Mario Giuliacci, dopo anni di silenzio, ha rivelato il motivo per cui ha deciso di “salutare” per sempre Mediaset. Ecco qual è l’oscura verità tenuta nascosta per molto tempo. In pratica, Giuliacci si è dimostrato fin da subito contrariato alla notizia di far approdare alla conduzione del meteo le “meteorine“, per questo motivo gli è stato caldamente consigliato di andarsene.

Ecco le sue parole in merito:

“Mi hanno cacciato perché ho detto la mia sulle ragazzine mandate in onda al posto dei professionisti delle previsioni: servono solo ad attirare uomini arrapati. I titoli e la laurea in fisica non sono un accessorio…Dopo trenta, quarant’anni di questa attività vedo comparire delle figure, belle ragazze senz’altro, che però non sono laureate in fisica, non sono quindi meteorologi professionisti, questa cosa mi è dispiaciuta enormemente e ho esternato. E sono stato consigliato di andarmene”.