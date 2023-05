“Mio figlio non si tocca, schifo”: dama del Trono Over disperata e furiosa

Uomini e Donne, si è concluso ufficialmente da qualche settimana, ma i suoi protagonisti fanno ancora parlare di sé. Arriva ora il duro sfogo di una dama. “Mio figlio non si tocca!”

Uomini e Donne, è certamente il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato non solo delle Reti Mediaset, dove è trasmesso da anni, ma della TV in toto. Ideato e condotto in maniera impeccabile da Maria De Filippi, può contare da tempo sulla presenza costante di due storici opinionisti, quali la vamp Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Tuttavia i più grandi protagonisti del programma di Canale 5 sono i partecipanti. Stiamo dunque parlando per quel che concerne il Trono Classico, dei tronisti/e e dei corteggiatori/trici, nonché delle dame e dei cavalieri che operano all’interno del Trono Over. Tante sono le conoscenze, così come le storie d’amore che nascono in studio e che si sono concluse talvolta con dei bei matrimoni.

Altre volte è capitato che, una volta che le coppie uscissero dalla trasmissione mano nella mano, con la consueta e romantica caduta dei petali di rosa, l’idillio durasse poi ben poco. In ogni caso i numerosi telespettatori amano seguire i loro beniamini non solo sul Piccolo Schermo e sulla rivista ufficiale del programma, che esce ogni settimana con interviste esclusive, ma anche sui Social.

Fuori dal programma ma non dai Social

Quando poi notano che non sono particolarmente attivi e che si danno sostanzialmente alla macchia, iniziano a drizzare le antenne. Ed è per tale motivo che si è iniziato a sussurrare che sia già finito il matrimonio tra l’ex dama Isabella Ricci e l’ex cavaliere Fabio Mantovani. Tuttavia ora a preoccupare i cuori dei più è un’altra dama.

No, non stiamo parlando della splendida dama Gemma Galgani, ma di una sua grande amica. Non per nulla le due, appena gli impegni lo consentono, amano trascorrere del tempo insieme. La donna in questione è uscita tempo fa mano nella mano con un giovane cavaliere, che tempo fa aveva sceso le scale proprio con l’obiettivo di conoscerla e conquistarla. Un’impresa risuscitagli non subitaneamente, chi è?

Ida Platano come un fiume in piena

Ida Platano è uscita mano nella mano da Uomini e Donne, con Alessandro Vicinanza. Per la verità già nel corso della precedente edizione, non la 2023, ci avevano provato senza ottenere l’esito sperato, ma ora pare che sia la volta buona. La dama bresciana di adozione si è molto infuriata sui Social . Il video, dove lei è apparsa molto contrariata, è diventato in men che non si dica virale.

“Mio figlio non si tocca, schifo“, questo è stato il sunto del suo accorato discorso che ha rivolto a quelle persone che si sono permesse di insultare suo figlio Samuele, dandogli epiteti forti e molto cattivi. Il ragazzino è nato nel corso di una passata relazione della Platano, della quale la dama non parla volentieri. Ora sta pensando di agire per vie legali nei confronti di quegli utenti, tanto malvagi e maleducati.