Belen ma che combini? La Rodriguez fa infuriare la collega che la ‘denuncia’ | Altro che solidarietà femminile

Non c’è davvero pace per la splendida Belen Rodriguez. Ora ha fatto andare letteralmente fuori dei gangheri la nota e bellissima collega. Il racconto dei fatti.

Si è appena conclusa una stagione trionfale de Le Iene. L’ultima puntata ha fatto molto parlare, visto che ha visto come ospite la splendida Emma Marrone, storica rivale della Rodriguez. Le foto che le mostravano insieme felici e in armonia sui Social, hanno fatto in men che non si dica il giro del Web diventando virali. Dunque pace fatta tra di loro.

Non dev’essere stato certamente facile per la cantante salentina, tra le più apprezzate artiste in Italia, vedersi soffiare l’allora fidanzato Stefano De Martino dall’altra. Il tradimento avvenne in diretta ad Amici e fece a lungo parlare di sé. Belen e Stefano iniziarono a fare sul serio, con tanto di matrimonio di mille e una notte e l’arrivo di Santiago.

Di lì a poco l’idillio per la coppia finì, lasciando il classico amaro in bocca ai fan. Vissero altre storie d’amore e lei mise al mondo con l’affascinante Antonino Spinalbese la piccola Luna Marì. Nel corso della primavera 2022 sono nate le voci che li volevano ancora uniti lei è l’ex marito Stefano, la conferma però è arrivata poco dopo nel corso dell’estate.

Nuova grana per la Rodriguez

La notizia ha scaldato i cuori dei loro estimatori, ma ora costoro sono molto preoccupati dal fatto che potrebbe esserci ora come ora una nuova burrasca tra di loro. Del resto è da svariato tempo che i due non appaiono più insieme sui Social e lei ha lanciato di tanto in tanto dei messaggi sibillini e alquanto malinconici.

Dal canto suo Stefano ha concluso per ora il suo lavoro in TV, che è andato sempre più a braccetto col Teatro, altro suo grande amore. Tuttavia ora la diva argentina ha un’altra bella gatta da pelare. Difatti una sua collega si è molto arrabbiata con lei. Lo ha dichiarato nel corso di un’intervista a cuore aperto rilasciata per il settimanale Gente.

Flavia Vento a ruota libera su Belen

Si parla di Flavia Vento. Parlando del vasto mondo dello spettacolo, ove lei opera da tempo, ha svelato chi sono state le persone che l’hanno maggiormente delusa, tra cui figura il nome di Belen. “Chi mi ha delusa del mondo dello spettacolo? Belen Rodriguez e Valeria Marini, diciamo che all’Isola Dei Famosi non sono state molto corrette nei miei confronti”.

Questo è quanto ha svelato la donna. Tuttavia Flavia ha poi iniziato a ironizzare e ha spostato l’argomento su altri lidi. Intanto in molti stanno cercando in Rete possibili clip dove siano presenti tutte e tre le showgirl durante la loro esperienza al noto reality. E nel frattempo si cerca pure di capire come stiano davvero ora come ora anche i rapporti tra la bella argentina e il marito.