Sabrina Salerno, la diagnosi clinica ora è sotto gli occhi di tutti: cos’ha attestato il chirurgo

Sabrina Salerno, la splendida cantante e artista mostra sui Social la diagnosi clinica. Che cosa ha rivelato e attestato il chirurgo?

È certamente una donna bellissima e dotata di un’incredibile charme e di un talento fuori dal comune la meravigliosa Sabrina Salerno. Ancora oggi, che ha superato i 50 anni di età, la sua incredibile fisicità e la sua bellezza non sono affatto tramontate di mezza virgola. Non per nulla lei non ha niente da invidiare a una trentenne.

Insomma, pare che per l’artista il tempo si sia fermato moltissimi anni fa. Donna dai mille interessi, è anche molto dinamica e attiva. Adora dedicarsi alla cura della propria persona e praticare molto sport, soprattutto all’aria aperta. Segue anche una dieta sana, varia e bilanciata. In ogni caso, essendo una grande amante della buona cucina, non disdegna nemmeno di tanto in tanto qualche peccato di gola.

Ama prendersi anche dei momenti tutti per sé, per ricaricare le pile e far andare via lo stress. Di recente l’abbiamo ammirata in una seguitissima puntata de I Migliori Anni, dove ha letteralmente infiammato lo studio e i cuori dei telespettatori a casa con le sue splendide performance canore.

Un’autentica reginetta degli Anni ’80 e non solo

Se lei è stata la regina incontrastata degli Anni ’80 e ’90, ancora oggi sa ampiamente incantare il pubblico, non solo italiano, ma di mezzo mondo. Quando poi, nel 2022, ha partecipato a Ballando Con le Stelle, ballando in pista con il maestro Samuel Peron, ha lasciato letteralmente il segno.

Sabrina si è molto impegnata e, dopo un iniziale momento di difficoltà, si è lasciata andare nell’arte del ballo, dimostrando di possedere grandissimo talento pure in tale direzione. Outfit mirati e studiati nei minimi dettagli, con vestiti sensuali e sovente giocati sul classico vedo e non vedo, hanno reso ancora più ipnotiche le sue performance danzanti.

Sabrina risponde in maniera esemplare

Tuttavia c’è anche chi, osservandola sui Social, dove lei appare sempre più bella e in forma che mai, anche in costume da bagno, afferma che sia ricorsa alla chirurgia estetica per rifarsi il seno. Per la verità è una vita che alcune persone hanno continuato a sostenerlo. Lei, decisamente stanca di questo chiacchiericcio, ha deciso di chiudere loro la bocca, chiedendo aiuto a un chirurgo.

Il professionista ha dato quindi la sua sentenza che la Salerno ha poi tosto pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. In poche parole il medico ha escluso in maniera categorica il fatto che l’artista si sia esposta a interventi chirurgici per rifarsi il seno. Nessuna protesi infatti è stata trovata all’interno delle mammelle. Sabrina ha così detto addio per sempre al chiacchiericcio con grande classe.