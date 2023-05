Ilary Blasi, il dettaglio in comune con l’amante di Totti non passa inosservato: il caos regna sovrano ormai

Non mancano le critiche sul web per Ilary Blasi. Stavolta qualcuno dice che abbia una somiglianza con una donna legata in qualche modo a Francesco Totti.

Ilary Blasi per la terza volta consecutiva è al timone della conduzione de L’Isola dei famosi. L’anno scorso ha raggiunto la puntata numero 100 del reality e ancora oggi sta cavalcando l’onda del successo. Il merito è senza dubbio di coloro che si mettono alla prova a contatto con la natura selvaggia.

In quest’edizione alcuni naufraghi non sono passati inosservati. All’inizio Nathaly Caldonazzo ha dato del filo da torcere a tutti con il suo carattere forte. Prima ha discusso con Alessandro Cecchi Paone e adesso c’è aria tesa con Andrea Lo Cicero e Corrine Clery. Da non dimenticare le accuse fatte a Cristina Scuccia sul voler mettere zizzania nel gruppo.

Un’altra dall’indole battagliera è sicuramente Helena Prestes che sta litigando con tutti. E’ stata in grado di far perdere le staffe anche a Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Anche Pamela Camassa ha avuto da ridire sul suo comportamento. Nonostante tutto pare che al pubblico piaccia.

In questi giorni si è parlato anche dell’abbandono di Paolo Noise per problemi fisici. A prescindere da ciò i riflettori sono sempre puntati sulla conduttrice. Ha dalla sua parte tanti italiani, anche se c’è sempre qualcuno che le punta il dito contro. Andiamo a scoprire stavolta cosa si dice sul suo conto.

Il dettaglio di Ilary Blasi ha spiazzato tutti

Ilary Blasi è stata al centro del gossip per mesi a causa del divorzio con Totti. All’inizio si è data la colpa a Noemi Bocchi, ma l’ex capitano della Roma l’ha difesa a spada tratta sostenendo che le cose sono andate diversamente. Dopo un po’ di tempo anche lei ha finalmente trovato l’amore tra le braccia di Bastian Muller.

I due sono stati visti per la prima volta nell’aeroporto di Zurigo, però dopo settimane hanno ufficializzato la storia d’amore su Instagram. Vladimir Luzuria ha avuto modo di conoscerlo a una festa e l’impressione è stata più che positiva. Grande soddisfazione per la conduttrice, anche se per un nano secondo si è rattristita per quello che sta leggendo sul web.

“Sembra l’ex amante di Francesco Totti”

Secondo qualcuno nella prima puntata di quest’edizione Ilary Blasi ha ricordato Amanda Lear con il look e il make-up. Altri, invece, hanno semplicemente detto che non è stata valorizzata nemmeno con l’outfit.

Tuttavia si è fatto un riferimento anche a Flavia Vento, la quale avrebbe riferito tempo fa di aver avuto un flirt con l’ormai ex marito. Andando nel dettaglio, ha fatto questa dichiarazione quando gli ex coniugi stavano per convolare a nozze. Il diretto interessato ha sempre smentito.