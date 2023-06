Nina Soldano, il triste messaggio che stringe il cuore: dal tumore alla grave perdita

Nina Soldano e quel triste messaggio che stringe il cuore, i follower sono in lacrime dopo le sue dichiarazioni. In lei è ancora presente un pesante vuoto incolmabile, non potrà mai riprendersi da questo dolore.

Vuoto incolmabile per l’attrice, Nina Soldano, la quale ha trasmesso un triste messaggio che fa stringere il cuore. Sono quei dispiaceri da cui nessuno potrà mai riprendersi, perché anche se il tempo migliora un po’ le cose, il ricordo sarà sempre indelebile nel cuore di chi soffre.

E Nina Soldano lo sa bene, anche se è passato un po’ di tempo, da quel dolore che ti fa mancare il respiro, lei ancora non è guarita. Nonostante la tristezza che si porta dentro, allieta comunque i suoi followers con quel sorriso disarmante che tanto apprezzano di lei.

Chi c’è dietro il personaggio di Marina Giordano?

Marina Giordano è uno dei personaggi più controversi e nello stesso tempo più amati della longeva soap italiana, Un posto al sole. Ma chi c’è dietro al suo personaggio? Ovviamente la bella Nina Soldano, attrice e modella, nata a Pisa nel 1963. Prima di diventare uno dei volti storici della telenovela della Rai, la Soldano ha recitato in diverse pellicole di successo, come per esempio La notte degli squali, Profumi per la regia, Disperatamente Giulia e così via.

Grazie a Facebook e allo “zampino” di un’amica comune, conosce l’ingegnere Teo Bordagni, di tredici anni più giovane di lei, con il quale convolerà a nozze a New York nel 2016. Per un breve periodo, Nina Soldano lasciò Un posto al sole per divergenze contrattuali con gli autori, fortunatamente risolti poco dopo, motivo per cui il suo personaggio rientrò poi nella storia di nuovo in modo fisso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Soldano (@nina_soldano)

La grave perdita di Nina Soldano

Nina Soldano e il suo vuoto incolmabile causato dalla morte del padre, il quale avrebbe compiuto 86 anni. Il suo triste messaggio sui social, stringe il cuore, anche perché purtroppo la perdita di uno o di entrambi i genitori è una ferita dalla quale non si guarirà mai. I genitori della Soldano si sono ammalati entrambi in maniera grave nel 2011 e purtroppo sono venuti a mancare a distanza di un mese l’uno dall’altra nel 2018. In questo tenero post, l’attrice fa gli auguri al suo papà scomparso con parole molto toccanti.

Qualche mese fa l’attrice ha perso anche suo fratello, con il quale era molto attaccata, aprendo ancora di più quella voragine che aveva nel petto. La Soldano è stata anche operata per un tumore all’utero qualche anno fa, fortunatamente almeno questo episodio della sua vita si è concluso per il meglio. Per non pensare al dolore che sente, Nina Soldano si è sempre buttata a capofitto nel lavoro, potendosi così distrarre dalla realtà per qualche istante.