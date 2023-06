Paola Barale sfoggia una criptica maglietta: avete capito cosa c’è scritto?

Paola Barale sfoggia sui social una criptica maglietta, avete capito cosa c’è scritto? I più maliziosi potrebbero fare lo stesso errore del concorrente in questione, ma la soluzione è diversa da quella che credete, vi stupirà.

La criptica maglietta sfoggiata dalla bella Paola Barale è un tuffo nel passato. Avete capito cosa c’è scritto? Fate attenzione perché la soluzione più ovvia per i più maliziosi non è ovviamente quella corretta. Dietro a questa immagine c’è una lunga storia dietro. In quanti di voi se la ricordano.

Probabilmente le nuove generazioni non coglieranno l’ironia di questa maglietta indossata dalla Barale, ma in realtà per capirne il senso bisogna fare un lungo salto indietro nel tempo, ai tempi in cui la showgirl lavorava con Mike Bongiorno, alla Ruota della Fortuna. A breve vi sveleremo la giusta soluzione.

Le ultime dichiarazioni di Paola Barale

Paola Barale è la nota conduttrice, attrice e showgirl italiana, nata a Fossano nel 1967, volto iconico di programmi quali La ruota della fortuna, La sai l’ultima, Simpaticissima, Stelle a quattro zampe e così via. L’ex valletta, pupilla di Mike Bongiorno, che con il suo modo di svelare le lettere e le consonanti sul tabellone ha fatto innamorare un’intera generazione, ha vissuto dei momenti tragici, che ha voluto raccontare in una recente intervista.

In pratica, la showgirl ha scoperto di essere andata in menopausa precoce a soli 42 anni del tutto inaspettatamente. Questo cambiamento fisiologico per la Barale lo attribuisce al forte dispiacere che ha avvertito quando è morta la sua migliore amica per un tumore ai polmoni, il forte stress provato nei mesi successivi, le ha scombussolato il sistema ormonale. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

“Di sicuro è stata una cosa improvvisa, non ho mai avuto problemi dal punto di vista ormonale, ho avuto questo dispiacere immenso…Per un certo periodo mi sono sentita un po’ persa. Anche perché era una cosa inaspettata… (alla fine ha capito che, ndr) Non è poi la fine del mondo, dopo la menopausa c’è ancora un gran pezzo di vita, di nuvole e di sogni che sono tutti da mordere…”.

Una maglietta storica per Paola Barale

Paola Barale sul suo profilo Instagram ha sfoggiato una maglietta criptica che ci riporta indietro con la mente ad una delle gaffe più famose successe alla Ruota della fortuna, quando la Barale era ancora valletta del programma a canto a Mike Bongiorno. Avete capito cosa c’è scritto? E soprattutto vi ricordate quell’episodio?

I più giovani non possono sapere quello che successe all’epoca, per questo vi abbiamo postato il video di quella spassosa situazione. In quella puntata il signor Giancarlo, anziché dare la soluzione corretta, cioè “Vinsero battaglie grazie alla loro fuga“, ne diede un’altra, che fece morire dal ridere non solo tutto lo studio della Ruota della fortuna ma anche il pubblico da casa. Quella famosa gaffe è rimasta negli annali come uno degli episodi più spassosi di sempre. Avete capito vero di quale gaffe parliamo?