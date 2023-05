Maria De Filippi delusissima: dopo la scomparsa del marito deve subire anche questa

Maria De Filippi, regina indiscussa delle Reti Mediaset, sta provando un’altra delusione. Dopo la scomparsa del marito la terribile doccia fredda.

È indubbiamente una grandissima professionista la vedova Costanzo. Da tantissimi anni ci fa compagnia sul Piccolo Schermo con numerosi e svariati programmi. Se a partire dall’autunno ci fa divertire il sabato sera in prime time su Canale 5 con Tu Si Que Vales, ove svolge il ruolo non di conduttrice ma di giudice accanto agli amici Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti, poi ci regala emozioni con il dating show più famoso della TV.

Stiamo chiaramente parlando di Uomini e Donne. Di emozioni ce ne dona tantissime pure con C’è Posta Per Te, che va in onda subito dopo la conclusione delle festività natalizie. Imperdibile è poi l’appuntamento con Amici, che ogni anno ci permette di conoscere tantissimi talenti, sia per quanto concerne il vasto mondo della musica che della danza.

Ora Maria è impegnata con la sua Fascino con la nuova edizione di Temptation Island, che vedrà nuovamente al timone il bravo Filippo Bisciglia. Tuttavia l’ultimo periodo non è stato affatto facile per lei dal punto di vista umano. La dipartita del suo adorato Maurizio Costanzo è stata un durissimo colpo per Maria. Nonostante ciò, dopo qualche giorno di lutto, è voluta ritornare più forte e decisa che mai a lavorare.

Una nuova delusione per Maria De Filippi

Ha ringraziato dal profondo del cuore tutte le persone che le sono state accanto in quel periodo così duro, compresi i suoi numerosissimi telespettatori. Se ora si mormora delle sue tensioni con il coach di Amici Raimondo Todaro, che ha lasciato appositamente la Rai e Milly Carlucci per approdare alla corte di Queen Mary, c’è pure un’ altra notizia molto triste che la riguarda molto da vicino.

A quanto pare Maria sarebbe rimasta profondamente delusa da alcune situazioni che si sono verificate di recente e che hanno visto come indiscussi protagonisti alcuni partecipanti a Uomini e Donne, in particolare stiamo parlando del Trono Classico. Sebbene per due coppie ci sia stata la classica uscita di scena coi petali di rosa, poi le cose tra loro non sono andate buon fine.

Le coppie paiono essere già scoppiate

I primi a lasciarsi sono stati Luca Daffré e la sua corteggiatrice Alessandra. Manco il tempo di vedersi e frequentarsi a telecamere spente che si sono già detti addio. Ora poi a tenere banco c’è la fine della storia d’amore tra la tronista Nicole e il suo Carlo. I due sono anche stati graditi ospiti di Verissimo ove, innanzi agli occhi di un’emozionata Silvia Toffanin, erano apparsi il ritratto del vero amore.

Peccato che pochissimi giorni dopo hanno annunciato di non stare più insieme. Insomma, questi due addii, decisamente repentini e avvenuti come una sorta di fulmine a ciel sereno, hanno lasciato l’amaro in bocca non solo ai telespettatori di Uomini e Donne, ma anche alla sua conduttrice e ideatrice. C’è solo da augurarsi che nella prossima stagione la sorte sia più benevola con le nuove coppie.