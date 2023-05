Gianna Nannini, chi è la splendida moglie: insieme da 30 anni eppure nessuno la conosce

Gianna Nannini, l’amatissima e nota rocker toscana ha una compagna di diversi anni. Chi è la bellissima moglie?

È indubbiamente un artista con la A maiuscola la mitica Gianna Nannini che ci ha regalato e ci regala tutt’ora canzoni meravigliose, che scalano in men che non si dica le zone più calde delle classifiche di vendita. Tantissimi brani poi diventano autentici tormentoni. Lei sa infatti come arrivare al cuore del pubblico con musica e testi, ora più leggeri altri più irriverenti.

Tantissimi e tantissime l’hanno presa come esempio di riferimento quando si sono avvicinati/e al mondo delle sette note, compresa la splendida Emma Marrobe, che oggi è una delle cantanti più amate nel nostro Paese, non ha mai nascosto di essersi ispirata a Gianna. Nonostante il successo che l’ha travolta fin da subito, la Nannini è rimasta una persona semplice e con i piedi ben ancorati per terra.

Non ama molto apparire e parlare di sé. In particolar modo non è propensa a rivelare della sua vita privata che per lei, essendo una persona molto riservata, tale dovrebbe sempre restare. Non è nemmeno solita rilasciare molte interviste, ma non si sottrae quando un fan le chiede una foto ricordo e/o un autografo.

La vita coniugale di Gianna

Da svariati anni a questa parte la rocker non vive più in Italia ma in Inghilterra. In particolar modo risiede nell’elegante e lussuoso quartiere di Kensinghton. Qui non vive da sola ma in compagna della sua storica compagna, che poi ha sposato in territorio inglese con rito civile. Ad allietare la loro vita ci pensa anche la piccola Penelope, figlia di Gianna. In passato la cantante a subito tre aborti spontanei.

Se ha scelto di chiamarla come la moglie di Ulisse c’è un preciso motivo, ovvero quello che la creatura si sia fatta attendere a lungo. “Hai aspettato che fossi pronta. Per tre volte non lo sono stata ma oggi lo sono. Tu, il più grande amore della mia vita, arrivi dopo il dolore profondo e lo choc.”, aveva scritto ai tempi su Vanity Fair la cantante in un’accorata lettera alla piccola che oggi è adolescente.

Una famiglia unitissima

Penelope è anche legatissima a Carla, che sta insieme a Gianna da più di 30 anni, sostenendola in tutte le sue scelte. Esistono pochissime foto che le ritraggono insieme, perché la donna in questione è ancora più riservata della moglie. Non si sa nemmeno che professione svolga. Tuttavia possiamo notare che sia molto bella e dotata di un fascino magnetico.

Fisico asciutto e look sportivo per lei. In questo è dunque molto simile alla cantante, che ancora oggi è fortemente in grado di stregarci con la sua musica, non n solo su disco ma anche e soprattutto dal vivo. Difatti lei è un autentico animale da palcoscenico. Di recente la Nannini è apparsa nel sabato sera di Canale 5 in compagnia del Volo, in una serata dedicata espressamente al magnifico trio.