Paura per Anna Oxa: purtroppo non è riuscita ad evitarlo | Cosa l’è accaduto in piena notte

Grande paura per la meravigliosa Anna Oxa. Che cosa le è accaduto in orario notturno? I suoi fan sono sconvolti.

È indubbiamente una grandissima artista che ha fatto e sta facendo tutt’ora la storia della musica italiana, non solo nel nostro Paese, ma nel mondo. Lei, la splendida Anna Oxa, possiede una voce graffiante e potente, che sa arrivare dritta al cuore di chi l’ascolta. Interprete sopraffina morde letteralmentne il palco, con il suo charme e la sua innata eleganza.

Anna è anche una donna anticonformista e ama sempre rinnovarsi. Al Festival di Sanremo 2023 non ha ottenuto un grande posizionamento all’interno della classifica finale, ma lei si è detta comunque molto soddisfatta della sua partecipazione e del messaggio che tramite la sua musica è riuscita a trasmettere al pubblico.

Durante la sua permanenza alla kermesse, seguita in tuto il mondo, non si è mai presentata in sala stampa, non ha rilasciato alcuna intervista e non ha partecipato neppure alla nota sfilata che avviene innanzi al Teatro Ariston la sera prima della manifestazione. L’unica a riuscire ad effettuare due chiacchiere con lei è stata la splendida Francesca Fagnani.

Anna attualmente impegnata in tour

La compagna di Enrico Mentana inoltre, ha anche svolto il ruolo di co-conduttrice nella seconda serata del Festival accanto ad Amadeus e Gianni Morandi. La puntata in questione di Belve è stata seguitissima e le clip relative sono diventate in men che non si dica virali. Anna è attualmente impegnata in tour. Quando ha comunicato le prime date sui Social, i suoi fan hanno esultato dalla gioia.

Durante i suoi concerti Anna presenta sia canzoni più recenti che altre ben più datate, cantate a squarciagola dai presenti. Ora la Oxa ha subito un terribile accadimento avvenuto nella notte a Roma. La cantante si trovava nella Capitale ove ha appena concluso una tappa del suo tour, che in precedenza si era attuato a Torino e a Milano.

Un inseguimento notturno

La pagina Oxarte ha raccontato di un episodio molto duro. Si tratta di un vero e proprio inseguimento, da parte di alcuni ragazzi che si erano spacciati per dei fan e che poi avrebbero inseguito l’artista. Giunti al ristorante, sono stati invitati dal titolare ad allontanarsi e a lasciar cenare i clienti in tutta tranquillità. Il tutto è stato inutile ed Anna è stata poi inseguita fino all’hotel dove alloggiava.

L’autista sarebbe riuscito a far entrare la cantante direttamente in hotel, senza che venisse ulteriormente infastidita. Tuttavia, come si legge sempre su suddetta pagina, questa non sarebbe la prima volta che qualcuno abbia tentato di inseguirla. Per questo il team della Oxa chiede maggiore educazione e rispetto nei suoi confronti.