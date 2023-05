Flavio Briatore ha un ‘gemello’ segreto: chissà se la Gregoraci lo sa oppure sarà presa alla sprovvista

Ennesimo rumors che riguarda l’affascinante Flavio Briatore. Il manager avrebbe un gemello. I due sono a dir poco identici. Che ne penserà la Gregoraci?

È indubbiamente un uomo di successo Flavio Briatore. Persona decisamente molto brillante, ha saputo dimostrare nel corso del tempo di avere tutte le carte in regola per essere definito, e pure a buona ragione, un grande business man. È anche stato in passato un grandissimo rubacuori. Ha infatti invaso le pagine di tantissime riviste, per lo più legate alla Cronaca Rosa.

Nel suo curriculum da seduttore ci sono state tantissime bellissime donne, tra cui la modella Heidi Klum. Tuttavia Flavio è stato sposato solo una volta. La prescelta è stata la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, che è una delle più amate dagli italiani di ogni età. L’idillio tra di loro è finito da tantissimi anni, con il grande disappunto di moltissimi estimatori.

Costoro avevano visto il loro amore come una meravigliosa favola. Elisabetta e Flavio anche diventati genitori di Nathan Falco, oggi splendido adolescente, che assomiglia tantissimo sia a mamma che a papà. Il ragazzino è cresciuto sereno, dal momento che i suoi genitori, nonostante non siano più una coppia da tantissimi anni, si frequentano con una certa regolarità.

Una famiglia comunque molto unita

Trascorrono insieme non solo le vacanza estive, ma pure quelle invernali. Alle feste, compresi party di compleanno, non mancano mai, così come in altre ricorrenze riguardanti la famiglia. Flavio ed Elisabetta sono in ottimi rapporti, si vogliono molto bene e si stimano a vicenda. Si è anche sussurrato più e più volte di un possibile ritorno di fiamma per loro, che tuttavia non c’è mai stato.

Se lui è ancora single, lo stesso non si può dire di lei, che è legata sentimentalmente al più giovane Giulio Fratini, con il quale ora non si nasconde più. A quanto pare ci sono anche già state le presentazioni ufficiali in famiglia e presso gli amici più cari. Ciò ha dunque fatto intendere che la loro storia vada a gonfie vele e che i due facciano sul serio.

Flavio Briatore ormai indistinguibile da Eric Forrester di Beautiful! pic.twitter.com/O5z1dK9iqk — Francesco Canino (@fraversion) May 26, 2023

Il presunto gemello di Flavio

Ora Flavio è di nuovo nel chiacchiericcio più sfrenato non per via di un nuovo amore, ma per una presunta parentela. Osservandolo con attenzione, c’è chi l’ha trovato molto simile a una star di Beautiful, ovvero al patriarca Eric Forrester. Con i capelli tirati indietro e gli occhiali dalla montatura classica, in effetti Briatore ci assomiglia moltissimo.

Tra l’altro la troupe di Beautiful è stata presente a Roma per registrare alcune puntate. A partecipare ad esse c’è stata anche la bellissima Ginevra Lamborghini, come si evince da alcune foto Social. E vista la somiglianza con Eric non è detto che non venga richiesto anche a Flavio di partecipare.